Lorenzetti a Cristina Kirchner: “Cuando era senadora propuso 5 miembros en la Corte y ahora 15”

En medio del debate sobre los cambios en la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, ministro del máximo tribunal, se manifestó en contra y apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Cuando era senadora, propuso que estuviese conformada por cinco miembros. Ahora las mismas personas proponen que sean 15″, enfatizó.

Según el magistrado, “estaban equivocados o están equivocados ahora”, marcó y justificó su postura al decir que se debe “tratar de ser estables porque, si no, se genera mucha incertidumbre”. Además, agregó: “La realidad es que, en la historia argentina, la Corte fue de 5, 7 o 9 miembros. Nunca de 15. Cuando se amplió a 9, se produjo una enorme crisis en el gobierno de Carlos Menem. Es por eso que creo que hay que tranquilizarle”, ejemplificó.

Lorenzetti, en declaraciones a LN+, también se refirió al juicio oral que enfrenta la titular del Senado por la causa Obra pública, en la que tiene un pedido de 12 años de prisión e inhibición perpetua de la función pública. Al respecto, apuntó sobre la comparación entre el fiscal de esa causa, Diego Luciani, y Alberto Nisman por parte del presidente Alberto Fernández en agosto.

“Tenemos que ser cuidadosos y no pasar ciertos límites”, dijo el ministro de la Corte Suprema. “Hay que recordar la historia y no volver a repetirla. Cuando la Argentina inicia caminos fuera del sistema de derecho termina mal”, sostuvo. E insistió en que “todos los gobiernos opinan y dicen cosas”, pero que “la ley tiene que ser igual para todos. No se puede cambiar los procesos de acuerdo a las personas, intereses o los casos”.

El magistrado, para cerrar, pidió cautela y dijo que en el pasado “hubo de todo, hasta peleas a los tiros. Todos se castigaban entre ellos. Terminamos en un desastre histórico. Y después llegó la dictadura”. Y concluyó: “No podemos volver atrás. Cada uno podrá opinar y decir lo que quiera, pero tenemos que actuar dentro del sistema o lo vamos a pagar caro”.