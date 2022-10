Lollapalooza Argentina definió grilla de tres días: abren Drake y Rosalía y cierra Billie Eilish

La organización del Lollapalooza Argentina difundió en las últimas horas los días en los que se presentarán los artistas que integran su grilla para la octava edición del encuentro musical, en la que se destacan en su primera fecha el rapero canadiense Drake y la cantante española de pop Rosalía, los neopsicodélicos australianos Tame Impala y el grupo de punk pop Blink-182 en la segunda jornada y la multipremiada artista británica Billie Eilish, que cerrará el festival en su esperado primer show en el país.

El célebre festival porteño, que se realizará el 17, 18 y 19 de marzo en su tradicional escenario del Hipódromo de San Isidro, dispondrá en su primer día, además, presentaciones de Armin Van Buuren, Trueno, Alison Wonderland, Chano, Aurora, Tove Lo, Marilina Bertoldi, Danny Ocean, Cigarettes After Sex, Omar Apollo, Álvaro Díaz, John Summit, Dante Spinetta, Villano Antillano, Young Miko, 100 Gecs, Suki Waterhouse, Guitarricadelafuente, Oscu, Silvestre y la Naranja, The Change, Flaca, Plastilina, An Espil, Paz Carrara, Panther, Guillermo Beresñak y Nani.