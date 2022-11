Locura total en Bangladesh: así festejaron el gol de Messi que abrió el camino del triunfo argentino

Messi apareció en el momento más necesario. Argentina logró una victoria clave ante México por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar. Cuando parecía que el partido se iba a terminar en un empate sin goles, la Pulga clavó un zapatazo certero para abrir el marcador.

This is the power of football ❤️@Argentina fans in Bangladesh celebrating Lionel Messi's goal in the #FIFAWorldCup victory over Mexico last night 🙌🇦🇷pic.twitter.com/HSE6JGGRsw

— FIFA.com (@FIFAcom) November 27, 2022