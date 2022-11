Lo que hay que saber sobre la quinta parte de “The Crown” que se estrena este miércoles en Netflix 

Las primeras imágenes de la quinta temporada de The Crown, el multipremiado drama histórico que narra la historia de la recientemente fallecida reina Isabel II del Reino Unido desde su ascenso al trono en 1952, quien en esta ocasión será interpretada por la reconocida Imelda Staunton, fueron dadas a conocer hace unos días y de inmediato generaron la esperada polémica.

Los nuevos capítulos de la serie, uno de los mayores éxitos del gigante del streaming Netflix, estarán disponibles desde las primeras horas de este miércoles, y todo indica que el éxito está asegurado luego de que, una vez más, las redes sociales hagan lo suyo en las últimas semanas por los parecidos y las diferencias con los personajes originales en su versión años 90.

Además del debut de Staunton en el papel que en las últimas dos entregas interpretó la ganadora del Oscar Olivia Colman, los cambios en el elenco, que en la serie ocurren cada dos temporadas, también incluyen a Jonathan Pryce como el príncipe Felipe, Lesley Manville como la princesa Margarita, Dominic West como el príncipe Carlos, y Elizabeth Debicki como la princesa Diana.

En tanto, Olivia Williams tomará el rol de Camilla Parker-Bowles, mientras que Jonny Lee Miller será John Major, ex primer ministro británico desde 1990 hasta 1997.

A su tiempo, Khalid Abdala encarnará a Dodi Al-Fayed, la pareja de Lady Di que la acompañaba en el auto cuando se produjo el fatídico choque por el que ambos perdieron la vida en París en 1997.

Este será el último cambio en la lista de intérpretes de la historia, que cerrará, como estaba previsto, con una sexta temporada que comenzó a rodarse en agosto pasado, aunque la producción se puso en pausa por tiempo indeterminado tras conocerse la muerte de la monarca por motivos naturales el pasado 8 de septiembre en el castillo de Balmoral, en Escocia.

Independientemente de ese anuncio oficial, fuentes cercanas a la producción filtraron que el rodaje de la sexta y última temporada siguió su curso con normalidad pero a puertas cerradas, de algún modo, buscando respetar el luto por la muerte de la reina.

“Es muy agradable escuchar, y espero demostrar que no se equivocan, que hay gente diciendo «tengo muchas ganas de verla como la reina», así que esperemos que les guste, porque ya no puedo hacer nada al respecto”, bromeó Staunton en declaraciones a la prensa sobre esta renovación final del elenco de uno de los mayores éxitos de las plataformas de contenidos streaming de este tiempo.

Escrita por Peter Morgan, quien ya había retratado a Isabel II para el guion de la película La Reina (2006, de Stephen Frears), The Crown abordará en sus nuevos diez episodios la década de los 90, turbulentos años para la realeza en la que la sociedad comenzaba a cuestionar más abiertamente su papel en Gran Bretaña.

“Eso es lo más emocionante de representar a esas personas durante esa época, porque en el recorrido a lo largo de todas las temporadas de la serie, este es el material más visual que tenemos de la familia real. En los años 90, todo comenzó a ser filmado, y también fue el nacimiento de los ciclos de noticias de 24 horas, por lo que tenemos acceso a una cantidad increíble de contenido a modo de documento”, comentó en ese sentido Debicki.

Permitiéndose algunas libertades narrativas, la serie buscará, como hasta ahora, seguir el detrás de bastidores de la realeza y su apariencia impecable, con las inevitables tensiones internas que surgen cuando sus integrantes desafían los límites del protocolo y la tradición, aunque con una perspectiva que tampoco intenta ocultar los privilegios y lujos que rodean a la Corona, y de este modo exponiendo también sus trapos sucios.

Más polémicas

A meses del fallecimiento de la reina Isabel II, la actriz Judi Dench publicó una carta abierta dirigida a Netflix, en contra de The Crown y de Peter Morgan, su creador, a quien calificó como “insensible” por la forma en la que retrata los vínculos de la familia real y reflota viejos escándalos que marcaron algunos momentos de la corona inglesa. Y de cara al estreno de la quinta temporada de la serie de este miércoles, los protagonistas salieron al cruce.

“Creo que somos muy sensibles a la familia real. Estoy representando a la princesa Margarita, con suerte, con sensibilidad y sinceridad, bajo el paraguas de que es un drama, no lo olvidemos”, señaló Lesley Manvile, una de las últimas incorporaciones al estelarizado elenco, en una entrevista con el portal de espectáculos Variety.

Dado el tema, The Crown ha sido acusada más recientemente por la icónica actriz inglesa Judi Dench de ser insensible a la familia real al sacar a la luz escándalos pasados, así como dramatizar algunos de sus momentos más privados de la corona. Pero mientras hablaban con Variety, Staunton y Manville, ambos espontáneamente, defendieron el programa y a su creador.

Mientras Imelda Staunton, quien se pone en la piel de la monarca, destacó todos los proyectos en los que Morgan retrató a la monarquía británica. “Peter Morgan, obviamente, tiene un gran afecto por esta familia después de haber hecho la película The Queen, luego The Audience, y luego la serie The Crown. No creo que se hubiera molestado en seguir adelante si no estuviera emocionalmente, creo, involucrado con eso”, señaló finalmente.