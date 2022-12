Lo que dejó la tormenta: más de 160 árboles afectados, más de 160 columnas caídas y voladuras varias

Este viernes regía un alerta amarilla por tormentas fuertes en Rosario y la región y un fuerte temporal azotó la ciudad una vez finalizado el partido Argentina y Países Bajos en el Mundial Qatar 2022. La tormenta fue fuerte y dejó muchas consecuencias. Esta mañana Gonzalo Ratner, titular de Defensa Civil en diálogo con Radio 2 expresó: “Fue una tormenta muy fuerte con ráfagas que alcanzaron los 104 kilómetros por hora, a eso hay que sumarle 29 milímetros de agua caída que dejó consecuencias en el arbolado público, hubo 11 voladuras de techo y más de 160 árboles caídos y más de 160 columnas caídas hasta el momento”. Ya que el número seguramente se duplicará según palabras del funcionario.

“La tormenta fuerte en el marco de un alerta vigente dejaron ráfagas que alcanzaron 104 kilómetros en su punto máximo, a esta hora el arbolado público afecto a más de 160 árboles, más de 160 columnas, 11 voladuras varias entre chapas y carteles y hay tareas muy complejas como la caída de un árbol de gran porte por Avellaneda frente al Hospital Carrasco afectando a dos vehículos de emergencias desde anoche y se han ido sumando varias cuadrillas trabajando”, describió.

“Cuando un árbol cae genera afectación”, dijo Ratner. Es decir que o corta la calzada o genera daño y las consecuencias son un riesgo residual y hubo cortes de cable, de luz y de agua. Muchos vecinos vieron afectados incluso los tres servicios a la misma vez.

Un caso particular, se voló el techo entero de una casa

Mirta una vecina de Arroyito relató al programa de Radio 2 que volvía del Aeropuerto tras un vuelo de Bariloche, arribaron con algunos problemas menores por la tormenta eléctrica y cuando volvieron a su domicilio de Mar del Plata y avenida Carballo se encontraron con el techo de la casa vecina entero arriba de su techo.

“Por la tormenta eléctrica dimos muchas vueltas para aterrizar, pero sin inconvenientes cuando llegamos a mi casa la novedad fue que no podíamos ni ingresar debido a los fuertes vientos. No podíamos ni abrir las puertas y vimos el techo completo de la casa vecina arriba de nuestro techo. Se trata de un techo a dos aguas de chapa. Es una casa nueva de unos vecinos, a los chicos se les mojó toda la casa, por suerte no estaban”, contó la vecina.

Aeropuerto de Rosario

El Aeropuerto de Rosario Islas Malvinas también sufrió las consecuencias del temporal. Por los vientos y la gran cantidad de agua caída cedió parte del techo. También el viento rompió un vidrio del hall central.