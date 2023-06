Lleno de entusiasmo: Newell’s enfrenta a Unión en un buen momento futbolístico

La euforia por el buen momento en la Copa Sudamericana es imposible de dejar de lado. Mientras tanto Newell’s transita el torneo local con la expectativa de mantener el nivel mostrado en los partidos internacionales y varios de la Liga. Una victoria ante Unión, en el cuestionado horario de lunes a las 14, pondrá al equipo de Heinze otra vez en el top ten de la tabla, un objetivo que intenta resguardar como garantía por si el camino copero se detiene.

El fútbol no ofrece garantías previas. Vaticinar un resultado de antemano es imprudente. Pero hay ciertos parámetros que respaldan las campañas de los equipos. Y Newell’s tiene en su currículum un dato contudente: la localía. La Lepra tiene una efectividad en el Coloso del 74% y sólo recibió un gol en 9 partidos ligueros, en la injusta derrota ante River. En casa es dominante, fuerte en defensa y efectivo en ataque. El apoyo de la gente es importante, pero la seguridad del equipo y su postura en cancha es decisiva.

Otro punto favorable es que ya se nota la idea del DT dentro del campo. Newell’s no es el equipo titubeante de los primeros meses. Sabe a qué juega, y los rendimientos individuales crecieron. La lista de futbolistas cuestionados se redujo. Y hay varios en alza, que cambiaron dudas por aplausos. Jorge Recalde, Lucas Hoyos, Jherson Mosquera y Marcos Portillo son claros ejemplo de esa mejoría en la relación con las consideraciones del hincha.

Heinze no confirma el once. Eso no sorprende. La única ausencia por suspensión es Willer Ditta. Y su reemplazante sería Guillermo Ortiz, quien acompañará a Gustavo Velázquez en la zaga. El resto sería la formación titular, aunque podría tener alguna otra variante en los laterales, donde Armando Méndez y Ángelo Martino son suplentes confiables.

Mantener la confianza no sólo depende de resultados. Pero ganar siempre es regocijante y ayuda a mantener el ánimo en alza. Y Unión, un equipo de pobre campaña, aparece como una buena oportunidad para que la Lepra pueda seguir en la Liga con el entusiasmo que le inyectó la Copa.