¡Llegó la hora de jugar: que comience el show! Las camisetas ya tienen respaldo

A pesar de que el cielo se nubló e incluso hizo intentos de aguar el encuentro, las distintas camisetas le dieron color al Monumento a la Bandera. Convocados por Banco Macro, principal sponsor de clubes de rugby de Rosario y la Región, los jugadores realizaron el lanzamiento de la temporada 2023, que en el Litoral comienza mañana y en Buenos Aires el próximo sábado 25 de marzo.

Bajo una lluvia pero de flashes e incluso de un drone fueron posando a pedidos de los fotógrafos: Marcos Auguste (Universitario de Rosario), Danilo Fernández (capitán de San Agustín), Manuel De Marco (Jockey Club Rosario), Felipe Arregui (Duendes), Lucas Sambrano (Atlético del Rosario), Martín Bocco (Crar de Rafaela) y Ezequiel Townsend (Gimnasia y Esgrima de Pergamino).

Algunos como Felipe Arregui o Manuel De Marco con experiencia y más acostumbrados a este tipo de encuentros con la prensa, lo hacían con naturalidad y al resto le costó unos minutos soltarse y empezar a disfrutar de un momento inolvidable antes de comenzar la temporada de competencia.

Una camiseta que se destacó fue la de San Agustín, primer equipo de rugby inclusivo de Rosario, compuesto por chicas y chicos de todas las edades con capacidades diferentes

“Que hoy a San Agustín lo acompañe un sponsor de semejante magnitud como Banco Macro y la Fundación Macro para nosotros es muy importante. Los chicos van a practicar todos los viernes y no tiene ningún costo de cuota societaria o arancel, por lo que se nos hace difícil afrontar los costos de los terceros tiempos que le damos a los chicos cada fin de semana o en eventos que tenemos y también de los encuentros en los que nos invitan o convocan. El apoyo incondicional de Macro nos ayuda con fondos para poder solventarlos y afrontar otros gastos como son los profesores de educación física u otras cosas que van apareciendo”, expresó Sebastián Bosch, presidente de la Fundación San Agustín.

Además, el ex jugador de GER hizo referencia que la vara quedó muy alta luego de la participación en el Mundial Mix Ability en Cork, Irlanda: “El 2022 fue un año muy intenso e importante para nosotros, el hecho de haber participado del Mundial, bastante desgastante el búsqueda de los fondos para poder preparar todo para dicha cita ecuménica, y después finalizar la temporada con el Torneo Nacional, y haber recibido el premio al mejor equipo fue algo para cerrar a lo grande el año. Fue gratificante y nos da la pauta que estamos por el camino correcto”.

La política de Banco Macro es involucrarse en las comunidades. En la Región una persona muy importante para llevar a cabo esas acciones es Pablo Cáceres, gerente división Santa Fe y además dirigente de larga trayectoria en Duendes, entidad de la que fue presidente hasta hace muy poco.

Cáceres dialogó con El Hincha sobre el evento y explicó las razones de porqué la relación entre Banco Macro y el deporte crece todos los años.

“El deporte es parte de lo que acompañamos, también estamos en el hockey con Las Leonas, estamos comprometidos en las comunidades en las que convivimos, estamos presentes en el deporte y es un gran honor es acompañar a San Agustín”, dijo Cáceres y agregó: “Forma parte de esta responsabilidad de los distintas necesidades que tiene la comunicad y para nosotros estar presentes acompañado a estas instituciones nos hace grandes de alguna manera”.

También amplió Cáceres: “La muestra es clara, acompañamos al rugby en su conjunto, ya sea en el profesionalismo con Los Pumas, el rugby amateur, el rugby inclusivo, también al rugby en la cárcel como es el proyecto Spartanos. Tomamos un modelo que nos representa”.

Imposible no hacer referencia a su pasión por el rugby y por Duendes, y sobre el duelo de la segunda fecha del Litoral, el próximo sábado 11 entre el Verdinegro y Jockey, el superclásico del Regional. “Es el partido más importante del Litoral, seguramente este en juego la Copa Macro, son los equipos más representativos de Rosario y la Región. Además de acompañar a otros clubes del Litoral, estamos presentes en la Urba, en Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, no es un política local, esto trasciende a todo el país”, expresó Cáceres y cerró hablando de lo gratificante que es que su lugar de trabajo también forme parte de su club: “Es el gran desafío, porque estoy de los dos lados del mostrador, pero es doble placer, me hace muy feliz, ver a Banco Macro es la camiseta de mi club”.