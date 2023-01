Llegó la hora de jugar: en el inicio de la Primera C, Matías Giroldi hace su estreno con Real Pilar

Se levanta el telón de otro torneo de la Primera C donde, por ahora, hay cuatro ascensos en juego, aunque pueden sumarse alguno más dependiendo de lo que pasé en la temporada de la Primera Nacional con sus descensos a la B, que influyen directamente en el torneo del área metropolitana.

La jornada de este viernes tendrá tres cotejos y el más destacado estará en el estadio Carlos Barraza, donde Real Pilar recibirá a Deportivo Laferrere, desde las 20. En el conjunto local estará haciendo su debut Matías Giroldi, arquero con récord de valla invicta en Central Córdoba, que llegó al conjunto bonaerense para luchar por dar el salto de categoría.

El Hincha charló con el ex charrúa y sobre cómo llegan a este inicio del torneo afirmó: “Estamos muy bien, enfocados en lo que va hacer el arranque del torneo y haremos todo lo posible para iniciarlo con el pie derecho, algo que va hacer muy importante para nuestra confianza”.

“Me encontré con un club muy ordenado, que siempre pelea arriba. La verdad estoy muy contento de estar en Real Pilar y poder aportar mi granito de arena para poder cumplir el objetivo que es el ascenso a la Primera B”, expresó el 1 del Monarca en la antesala al estreno.

Los otros cotejos serán Deportivo Español vs. Yupanqui (a las 17) y Sportivo Italiano vs. Atlas (20). El sábado seguirá la acción con Berazategui vs. Alem (17), Liniers vs. Excursionistas (17) y JJ Urquiza vs. Lamadrid (17); mientras que el domingo se medirán Central Córdoba vs. San Martín (17), Luján vs. Victoriano Arenas (17) y Claypole vs. Puerto Nuevo (21).

La tradición de cada pretemporada

Central Córdoba posó para la ya clásica foto oficial del plantel y cuerpo técnico, de cara al inicio de una nueva temporada de la Primera C, programado para el domingo a las 17 en el Gabino Sosa ante San Martín de Burzaco y con el arbitraje de Nicolás Kresta.

En la mañana de barrio Tablada y con la ilusión como bandera, el Charrúa sumó un nuevo entrenamiento con miras al estreno en un certamen, donde tendrá que ser protagonista principal si quiere lograr uno de los (por ahora) cuatro ascensos a la Primera B.