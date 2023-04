Llega a HBO “Moonage Daydream”, el elogiado documental sobre David Bowie

Moonage Daydream, el muy reconocido documental de Brett Morgen sobre la vida y el genio de David Bowie a través del acceso exclusivo que tuvo el cineasta a un gigantesco archivo personal del artista, llegará el próximo sábado, a las 21, a la señal premium HBO y la plataforma HBO Max.

Contado a través de imágenes, actuaciones y, por supuesto, música nunca antes conocidas, el film se propuso explorar el viaje creativo, musical y espiritual del artista inglés fallecido en 2016.

El estadounidense Morgen ya había hecho documentales sobre importantes figuras como el productor cinematográfico Robert Evans (The Kid Stays in the Picture, 2002), el líder de Nirvana, Curt Cobain (Cobain: Montage of Heck, 2015) o la renombrada primatóloga Jane Goodall (Jane, 2017).

En 2018, los herederos de Bowie le otorgaron un acceso sin precedentes a los archivos personales del músico: ahí había materiales de toda su vida, incluido un extenso catálogo de imágenes inéditas y una colección personal de su propio arte y poesía.

Pasó cuatro años montando la película y diseñando el paisaje sonoro, las animaciones y la paleta de colores mientras trabajaba con Tony Visconti, productor musical, amigo y colaborador de Bowie, y con el mezclador de sonido Paul Massey.

La película tuvo su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2022, donde fue aclamada por la crítica y el público. En los meses siguientes ganó numerosos reconocimientos, como el de mejor guión documental en los galardones del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por su sigla en inglés).