Lizy Tagliani contó en tevé que un tío abusó de ella desde los cinco años

La conductora y comediante Lizy Tagliani, una de las figuras más queridas de la televisión, contó el domingo, en una entrevista que le hizo Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi, que desde los cinco años sufrió abusos por parte de un tío suyo.

Entre lágrimas, Lizy reveló, cuando hablaba de la discriminación que vivió al identificarse como una nena trans, el momento más oscuro de su vida. “No tuve buenas experiencias dentro de mi familia desde muy chiquitita. Desde los cinco años”, comenzó contando.

“Ahí aprendí a defenderme sola. Creo que mi mamá lo sabía, pero no de mi boca. Era alguien que ella amaba mucho y cuando yo comprendí la gravedad de la situación preferí no hablarlo porque, a la vez, era la única persona que me ayudaba, que me dio un trabajo mucho tiempo después a los 14 años”, dijo la futura conductora del reality show Got Talent, que en breve emitirá Telefe.

“Era un tío. Cuando me di cuenta que no estaba bien, se lo dije a él y me dijo que yo lo provocaba, que era culpa mía, porque él dormía la siesta y yo lo provocaba. Con eso pasé mucho tiempo sin poder decirlo. Mis tías creo que alguna vez vieron algo”, indicó la capocómica luego de que Georgina le preguntara sobre la identidad de la persona que la acosaba.

Mientras la conductora de La Peña de Morfi le daba la mano y la emoción traspasaba la pantalla. Tagliani dijo: “Cuando tuve la posibilidad, nunca más le dirigí la palabra ni me acerqué nunca más; nunca me atreví a contarle la verdad a mi mamá porque él la hacía feliz”.

La conductora del ciclo de Telefe le preguntó a Lizy si toda su infancia fue de esa manera y ella respondió que sí; al instante, Barbarossa le dio un abrazo a la humorista.

“Mi marido se está enterando de esto ahora, pobre”, expresó la invitada en alusión Sebastián Nebot, quien durante la charla había contado anécdotas de su infancia y habló sobre el libro que escribió junto a Hernán Casciari, titulado La felicidad terrible.

“No tengo traumas ni remordimientos; es parte de algo que me pasó. Es como que me lastimaron mucho y lo sané. Nunca lo conté a esto, ni a mis amigos. Después tuve muchas cosas lindas en mi vida”, afirmó Tagliani.