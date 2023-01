Lionel Scaloni y su increíble historia de amor: contó la locura que hizo para enamorar a su esposa

Lionel Scaloni brindó una charla distinta a casi todas las demás. A poco de cumplirse un mes de haber ganado la Copa de Mundo con la Selección argentina en Qatar, el entrenador fue hasta lo más profundo de sus pensamientos, contó algunas intimidades de su vida, anticipó que está en tratativas para renovar su vínculo y habló de sus negocios en Pujato. El DT habló con el medio español Cadena Cope desde Mallorca, su lugar de residencia gracias al flechazo que tuvo con su mujer, la misteriosa Elisa Montero, y dejó varias definiciones imperdibles.

La tranquilidad que le “quitó” la Copa del Mundo

Pensé que iba a ser un poco más tranquila la vida, pero es lo que toca estos días. Han cambiado muchas cosas y salir y andar tan tranquilo por la calle ya no es tan, tan fácil. He perdido privacidad. A ver, me muevo tranquilo, pero es verdad que ahora aparecen personas de todos lados que me hablan de lo que pasó. Incluso no los mejores momentos de mi carrera como futbolista se comparan con esto. Hoy te para todo el mundo por la felicidad de haber visto a la Argentina campeón, que me hablan de la final, gente que ha sufrido como nosotros siendo en realidad de otros países. Creo que este Mundial ha pegado diferente a otros.

El “flechazo” de Lionel Scaloni en Mallorca

Vivo en Mallorca porque mi esposa es de aquí. La conocí en 2008, cuando vine a jugar. La conocí aquí estando de gira, ya teníamos nuestra edad, ella 30, yo 31, y yo me tenía que volver a Italia porque estaba cedido por la Lazio y fue un flechazo. Me pasé cuatro meses buscando su teléfono, en esa época no había Instagram ni nada, tuve que picar mucha piedra… Tuve que contactar y fue difícil, ella jugaba al vóley, toqué a todos los clubes de vóley a ver si la conocían y nadie me daba su teléfono hasta que lo pude conseguir, pero habían pasado meses y yo ya casi que tenía que volver. Así que empezamos a hablar, a salir y como se me vencía el préstamos le dije ‘me vuelvo, no me puedo quedar en Mallorca, me gustaría que vengas’, y a los dos meses se vino a Italia, allá tuvimos a Ian, nuestro hijo mayor, y después al más chiquito, Noah, que nació acá en la isla.

La posibilidad de vivir en la Argentina

En cuanto a lo familiar, no creo que hubiese problema porque Elisa (su esposa) es muy arraigada a mi familia, cada vez que vamos a mi pueblo está muy bien, ella es familiera y no habría inconveniente, pero por lo pronto conviene estar viviendo afuera por la tranquilidad y porque hay un montón de jugadores argentinos viviendo afuera.

Miedo al avión

Le tengo terror a los aviones, la paso mal. Encima la pastilla para dormir no me duerme, así que voy todo cagado (sic). Desde la época de La Coruña, que siempre hay mal tiempo, yo volaba en la cabina de los chárters porque me tranquilizaba más, pero en vuelo regular no podés ir en cabina.

Por qué desinstaló el WhatsApp durante la estadía en Qatar

Decidí eso para tener un poco más de privacidad y tranquilidad porque lo íbamos a necesitar en un mes pesado. Cuando terminó todo y lo volví a instalar no tengo idea de la cantidad de mensajes que tenía, pero si tengo que elegir el más especial, siempre diré que el de la familia. Tengo un grupo con ellos como tienen todos, que se llama Familia, y siempre lo primero que hago después de cada partido es hacer videollamadas con ellos porque son en los primeros que pienso.