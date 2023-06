Lionel Messi podría estar en la despedida de Maxi Rodríguez y los hinchas empiezan a enloquecer

El sábado 24 de junio Maxi Rodríguez tendrá su merecida despedida en el Coloso del Parque. El ídolo leproso se prepara con ansiedad para ese partido homenaje que estará repleto de estrellas dentro del campo de juego. Con entradas agotadas, la fiesta pinta para ser única y las lista de invitados confirmados es digna de la carrera de la Fiera.

Los entrenadores serán José Pekerman y Gerardo Martino, quien tiene muy avanzada su llegada al Inter de Miami. Y entre los que ya dieron el sí están Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Mauricio Pochettino, Gabriel Batistuta, David Trezeguet, Ariel Ortega, Ignacio Scocco, Diego Mateo y Leonardo Ponzio, por sólo mencionar a los de currículum envidiable.

Obviamente hay un nombre que genera una expectativa distinta: Lionel Messi. Maxi confirmó que habló con Leo sobre este partido de despedida cuando estuvieron en los premios The Best, incluso hubo conversaciones posteriores para saber si era posible la presencia de La Pulga en el Coloso. Y las chances están. Messi regresará a Rosario tras jugar el partido con Australia con la Scaloneta, y su idea es estar algunos días en la ciudad antes de irse de vacaciones con su familia. Y sus ganas de ir al homenaje de la Fiera son muchas. ¿Qué falta? Desde el entorno de Leo pretenden saber cómo sería el plan de control del ingreso y salida del “10” del Parque, la seguridad del jugador -más allá de la privada que lo acompaña-, y tampoco quieren que se empañe la fiesta de Maxi con el revuelo que va a provocar tener a Messi en el Coloso. Incluso hay una idea de no confirmar su presencia hasta último momento, y luego decidir si va a o no.

No hay dudas que movilizar a Messi es un problema, y Maxi se refirió a ese tema cuando se le preguntó si se ilusionaba con Lionel vistiendo la rojinegra en algún momento de su carrera. “A lo mejor lo tiene en la cabeza, pero es muy difícil porque estamos hablando del mejor jugador del mundo y todo lo que mueve atrás”, señaló la Fiera en Espn. “El problema no es que él venga a jugar, que ya es algo muy grande, pero el entorno, la familia, llevar los chicos a la escuela es muy pesado, y él piensa en todo eso”, agregó.

“Los hinchas de Newell’s tenemos o teníamos la ilusión, pero la verdad es que uno sabe lo que es estar del otro lado y es muy difícil”, concluyó.

Otros que están invitados y aún no se confirmó su presencia son Marcelo Bielsa, que podría aparecer de sorpresa o excusarse con Maxi por estar metido como DT de la selección uruguaya; y Angel Di María y Kily González, dos amigos de Maxi muy identificados con Rosario Central, que tal vez no estén presentes para evitar que el folclore se mezcle con la fiesta.

El partido además contará con la presencia de actores amigos de Maxi, como Pablo y Pachu, Nicolás Vázquez y Crsitian Sancho, además de otras figuras del espectáculo como el cantante Coty Sorokin, muy cercano a la Fiera. Y habrá dos equipos, uno con una casaca rojinegra de Newell’s y otro con la albiceleste de la Selección. Si viene Leo, ¿se podrá la leprosa?