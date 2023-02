Lionel Messi en Newell’s, un sueño leproso y del todo el fútbol argentino

La ilusión de ver a Lionel Messi con la camiseta de Newell’s siempre estará vigente hasta que el mejor jugador del mundo decida retirarse. Y como sucede cada vez que Leo tiene que renovar contrato, las especulaciones sobre su futuro son infinitas. Imaginarlo vistiendo la casaca rojinegra este año es casi utópico, aunque hay una chance al menos de que juegue un partido en el Coloso.

Jorge Messi negocia la renovación del contrato de Leo con el PSG y hay optimismo de que se quedará un año más en Francia. Barcelona intenta recuperarlo, pero mientras la actual dirigencia blaugrana esté en el poder, parece difícil imaginar a Lionel otra vez en el Camp Nou.

Newell’s siempre es un sueño incumplido, un deseo que no está claro si se podrá concretar. Es real, lo dice el propio Messi cada vez que puede, lo expuso el Kun Agüero hace muy poco en una charla en redes. Y Chiqui Tapia tampoco se resigna a que no suceda, incluso Alejandro Domínguez se desespera por ver a Leo jugando la Libertadores o la Sudamericana. Tal vez no sea este año, pero nunca se sabe.

Tapia no quiere perderse la chance de tener a Messi jugando en la Liga Profesional, y su relación con la Pulga ayuda a pensar en esta posibilidad. Incluso los que especulan con esta posibilidad, analizan acomodar el fixture para que Newell’s pueda jugar en estadios de mayor capacidad como visitante, y reciba en el Coloso a los equipos con escenarios más complejos para movilizar a Messi. Incluso, con la obtención de la Copa del Mundo, los hinchas de todos los clubes le brindarán apoyo a la presencia de Leo, salvo en el Clásico rosarino, que si sucede, se programaría en el Coloso.

Mientras tanto, la dirigencia leprosa mantiene mucha cautela. Prefiere no levantar falsas expectativas, aunque trabaja en algunas cuestiones necesarias para que Messi pueda jugar en el Parque.

Un punto fundamental es el Coloso. El primer paso fue la colocación de las luces LED, que estarán listas antes de abril. Fundamental para la televisación internacional nocturna. También se construyeron 20 palcos VIP, entre ellos uno que pertenece a Gerardo Martino. Y hay posibilidad de avanzar con dos más de mayor capacidad, para invitados.

Y lo más importante, a partir de la finalización del torneo, se comenzará a construir la segunda bandeja en la tribuna Norte, para aumentar la capacidad del Coloso en unos 10 mil lugares. La obra demandará un año (estaría terminada en diciembre de 2024), aunque podría acelerarse si la llegada de Messi se aproxima.

Mientras tanto, desde la dirigencia leprosa analizan realizar un partido homenaje a Maxi Rodríguez. El ídolo leproso se retiró en 2021 y la idea del partido de despedida está en marcha. No hay fecha concreta, ya que hay que buscar algún “hueco” en el calendario, pero hay especulaciones que podría hacerse en junio, en la ventana de fecha Fifa. Y muchos creen que Messi, amigo de Maxi, estaría presente, lo que sería una verdadera prueba de fuego para Newell’s, los organismos de seguridad locales y la propia Municipalidad de Rosario, que quedó en deuda por no haber podido realizar el homenaje en la calle a Lionel y Ángel Di María tras la obtención de la Copa del Mundo.

Justamente la última vez que Messi pisó el Coloso fue en 2011, en un partido benéfico de la Fundación Pupi frente a los “amigos de Maxi”. No se pudo poner la camiseta leprosa oficial por temas contractuales de Barcelona, pero al menos estuvo con una rojinegra y se divirtió dentro de la cancha.

No hay dudas que esta vez la situación sería más desbordante. El amor por Messi en el Parque se visibiliza cada fin de semana con banderas, pero saber que pisará el Coloso generaría una expectativa imposible de medir. Y ese será un gran desafío para los organizadores, Newell’s incluido, de cara a lo que pudiera pasar en el futuro si Leo decide venir a jugar a la Lepra.

Habrá que ver si esto se concreta, si la despedida de Maxi coincide con alguna pausa en el calendario de Leo, donde no hay que descartar los compromisos con la selección nacional.

Especulaciones, algunas con fundamento, otras con más ilusión que sustento. Ver a Lionel Messi con la rojinegra ya no es sólo el deseo de los hinchas leprosos, tras la Copa del Mundo y la tercera estrella, todo el fútbol argentino se sumó a ese sueño.