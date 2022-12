Lionel Messi, el tipo que me supo enamorar en el Mundial de Qatar

Ahora sí el rosarino puede decir cuánto pesa la Copa del Mundo. Aquella mirada triste en el Maracaná en 2014 quedó atrás. Hoy el rosarino se dio el gran gusto de su vida. Emuló a Maradona y sin dudas que me terminó de enamorar. Gracia Pulga por esta alegría. Podrá retirarte de la Albiceleste en paz.

Debo confesar que al vivir la época de Diego Maradona en la selección (Mundial 86 y 90) siempre mire a Lionel Messi con cierta desconfianza. Las comparaciones no siempre son buenas y es muy factible que ésta puntualmente se lleve todos los abucheos.

Pero realmente no entendía bien porque el rosarino la rompía todo en Barcelona, de hecho el tipo se fue y el equipo catalán es uno más en Europa, y cuando le tocaba jugar en el seleccionado no daba la talla. Siempre era la cara de una derrota que pegaba en el corazón de todos los argentinos. Aclaro que Messi me resulta un jugador salido de un molde único e irrepetible. El solito es capaz de ganar partidos épicos y esa virtud la han tenido un pequeño grupo de futbolistas: Pelé, Di Stefano, Cruyff o Maradona para citar varios ejemplos.

Sin embargo, ese primer pensamiento comenzó a cambiar a partir de la obtención de la Copa América o quizás un poco antes. Porque noté otro Messi. Uno diferente al que fue siempre. Un Messi mucho más guapo, más comprometido. Un Messi más feliz. Y creo que ahí está el punto principal. El rosarino encontró en esta camada de jugadores de la selección la comodidad que nunca había sentido y por decantación se convirtió en el líder que muchos (me incluyo) pedían.

No tengo dudas que Lionel Scaloni mucho tuvo que ver en esta reconversión del rosarino. El entrenador lo cobijó, lo elogió cada vez que pudo y lo supo rodear de jugadores que, me animó a decir que mataban por el capitán. Y eso fluyó como nunca en este Mundial. Messi no solamente fue vital desde México hasta la final, sino que mostró otra actitud. El famoso “que mira bobo, anda pa’llá” luego de vencer a Países Bajos fue el fiel reflejo del cambio sustancial que tuvo el 10 albiceleste.

Messi rompió todos los récords en Qatar. El jugador que más partidos disputó en Mundiales (26), el goleador argentino en Mundiales (13) y el único futbolista que convirtió en octavos, cuartos, semifinales y final en la Copa del Mundo, para citar algunos.

Ahora sí Messi puede decir cuánto pesa la Copa del Mundo. Aquella mirada triste en el Maracaná en 2014 quedó atrás. Hoy el rosarino se dio el gran gusto de su vida. Emuló a Maradona y sin dudas que me terminó de enamorar. Gracia Pulga por esta alegría. Podrás retirarte de la Albiceleste en paz y con el deber cumplido.