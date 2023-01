Lionel Messi despidió el 2022 agradecido: “Termina un año que no podré olvidar”

Lionel Messi difícilmente olvidará el año 2022. La obtención de la Copa del Mundo completó su lista de deseos y permitió que su currículum lleno de récord y títulos no tenga un asterisco que era una piedra en el botín del rosarino: no haber ganado un Mundial.

El triunfo en la Copa América en el Maracaná le había sacado a Messi una mochila pesada sin títulos con el seleccionado mayor albiceleste. Pero levantar la Copa del Mundo fue un momento único, soñado, buscado, y celebrado como pocos. El crack del PSG lo disfrutó, pero el mundo del fútbol también lo acompañó en esa alegría que completó una carrera impactante y posiblemente irrepetible.

Y en estos días de descanso en Rosario, Messi disfrutó a pleno el logro, y aprovechó el cierre de año para enviar un mensaje de gratitud a los hinchas argentinos.

“Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener”, escribió el rosarino a través de sus posteos en redes sociales.

El goleador albiceleste y figura de la Copa del Mundo también recordó a “los amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”.

“También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes”, puntualizó el actual futbolista del París Saint Germain.

“Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño”, agregó Leo.

“Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023. Un abrazo enorme a todos!”, fue el deseo final de Lionel.

No hay dudas que el impacto emocional tras levantar la Copa del Mundo fue muy grande. Y Messi siente que pagó una deuda interna con su formidable carrera, pero además le dio a los argentinos un trofeo que venía esquivo desde hace 36 años.

Hoy el vínculo entre Messi y los hinchas es inclaudicable. Hay un amor inexplicable. Y el rosarino lo siente, lo disfruta, y se muestra genuino dentro y fuera de la cancha. Por eso el 2022 será un año difícil de olvidar para todos.