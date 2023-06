Lewandowski trazó su agenda en los barrios: “Lo que tenemos que hacer es una construcción de la sociedad

Marcelo Lewandowski planteó que “el Estado debe tener una penetración y un accionar mucho mayor en los barrios” y trazó los principales lineamientos de una agenda territorial de trabajo permanente para “recuperar los lugares de pertenencia y de inclusión de nuestros chicos”.

Al respecto, el precandidato a gobernador por Elijo Hacer explicó: “Lo que tenemos que hacer es una construcción de la sociedad y reconstruir el tejido social para encontrar posibilidades de vida distintas” en donde “la contención, la educación, las posibilidades de trabajo sean objetivos prioritarios de la política pública”.

“Lo que hay que buscar es darle oportunidades de vida a nuestros niños y jóvenes, que miren para adelante con mayor esperanza, que hay otro futuro, que hay otra cosa”, remarcó.

Por ello consideró: “Por eso, cuando algunos dicen que hay que tirar al Estado o que hay que achicar el Estado, yo no lo entiendo de esa manera. Creo que hay que hacerlo más eficiente y que el Estado convoque y sea el articulador con el privado”.

“Creo sinceramente en el compromiso de todos. Si tienen buenas intenciones y son gente de bien y tienen algo interesante y un proyecto importante, nos tenemos que poner de acuerdo”, sumó.

Finalmente remarcó: “Esto debemos hacerlo no solamente con algunos o en donde tenemos más afinidad, sino con la política, la sociedad, sectores empresariales, comerciantes, entidades intermedias de todo tipo”. “Yo me junto con gente que estoy seguro de que no votaron al Peronismo en su vida pero no me importa. Si tienen algo para aportar, un proyecto, una idea importante, creo que es por ahí el tema”. “Esto es lo que queremos potenciar”, finalizó.