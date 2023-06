Lewandowski tras reunión del PJ: “Resolver los problemas de la gente es lo que más nos interesa”

El senador nacional y precandidato a gobernador por Elijo Hacer, Marcelo Lewandowski, participó hoy del encuentro que se llevó adelante en la sede del PJ santafesino, en la capital de la provincia, entre las cuatro fórmulas a gobernador y vice que competirán en las próximas elecciones PASO del 16 de julio. Allí, acompañado por su compañera de fórmula y actual Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia, Silvina Frana, realizaron una foto junto al resto de los binomios (Marcos Cleri y Alejandra Obeid, Eduardo Toniolli y Leticia Quagliaro y Leandro Busatto y Alejandra Gómez Sáenz).

Tras la reunión Lewandowski afirmó que hay que avanzar para “potenciar lo bueno, corregir lo que está más o menos y cambiar lo que está mal”. “De esto se trata, ni más ni menos que eso. Ni estamos en contra de, ni estamos ensalzando a tal, es ser prácticos y resolver los problemas de la gente que es lo que más nos interesa”, dijo.

Marcelo Lewandowski resaltó que “el verdadero objetivo y el verdadero adversario están en el 10 de septiembre y no tener una interna sangrienta, una interna que realmente sea irreparable. “Entonces eso es lo que se quiere preservar, lo que se quiere mostrar a la sociedad y que independientemente de esos matices que se van a dirimir en las PASO, hay un criterio y que no intentamos juntar el agua y el aceite”, sostuvo.

Además agregó que “es una reunión que sintetiza lo que nosotros buscamos” porque “uno no piensa solamente en el día de la elección, uno piensa en el 11 de diciembre y si le toca a gobernar cómo hacerlo de la mejor manera y con las mejores herramientas para tomar decisiones”.

Por último el precandidato a gobernador remarcó: “Esto no es un momento de tal sector político o tal otro, o que el que no piensa como yo hay que terminarlo, ni que hay que terminar con tal cosa y tal otra. Hoy más que nunca necesitamos aunar criterios, aunar esfuerzos, ideas, consensuar políticas que perduren en el tiempo, necesitamos revertir una realidad dado que hoy no más del 5 por ciento tiene esperanza del futuro. Entonces, nosotros quienes conducimos, debemos tener la empatía para tratar de revertir esta realidad”.

“Quienes tenemos la voluntad de conducir, de llevar adelante procesos, debemos llevar un mensaje de calma, un mensaje de cordura, de coherencia, de acuerdo, que podamos llevar adelante”, sostuvo.