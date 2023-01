Lewandowski no descartó “ninguna candidatura” en Santa Fe pero pidió un proyecto “amplio”

El senador del Frente de Todo aclaró que para encarar una postulación "no solo hablaría de los peronistas sino de todos aquellos que piensen parecido"

El senador del Frente de Todo (FdT) Marcelo Lewandowski afirmó este lunes que no descarta “ninguna candidatura”, tras ser mencionado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, como uno de sus posibles sucesores, pero condicionó esa posibilidad a encabezar un proyecto “amplio”, que no solo convoque al peronismo y que no sea “ni excluyente ni sectario”.

El legislador, cuyo nombre se menciona también como una opción del PJ para la intendencia de Rosario, dijo que “por supuesto” no descarta “ninguna candidatura”, pero aclaró que para encarar una postulación “no solo hablaría de los peronistas sino de todos aquellos que piensen parecido”.

En declaraciones al diario El Litoral de Santa Fe, Lewandowski consideró que “hay que ser amplio, con algún disenso no hay que ser ni excluyente ni sectario” porque, en su opinión, “hay un sector de la población que presta atención a lo que uno dice, piensa y, sobre todo, (como) actúa”.

“Abrir los brazos para que se incorporen todos aquellos que quieran y puedan aportar. Así como Santa Fe no puede ser una isla, uno no puede salvarse solo sin pensar en esa construcción colectiva que ayude a afrontar todos los problemas que tenemos”, añadió.

El senador fue mencionado días atrás por Perotti como uno de los dirigentes que podrían sucederlo, al igual que el diputado Roberto Mirabella, no obstante lo cual admitió que no se siente “parte del Gobierno”.

“En mi paso por el Senado provincial defendí como ningún otro senador las políticas que se llevaban adelante, incluso algunas con las que no coincidía. Pero hace tiempo que ni se me consulta ni se me escucha cuando llevamos inquietudes y proyectos. Pertenecer es participar y yo lejos estoy de eso”, explicó.

Sobre sus expectativas para el año electoral, Lewandowski dijo que “hay una cantidad de variables por analizar” y “no solo qué va a hacer el peronismo en términos de estrategia electoral, sino en respuestas a la sociedad de cara a los próximos años para resolver los temas que la afectan”.

“Ese es el gran desafío más allá de pensar en cargos o en cómo se arma una estrategia para ser competitivos en la provincia, la Nación y en cada una de las ciudades y pueblos. Ese es el debate fundamental, qué se puede construir a partir de ideas y no por oposición”, completó.