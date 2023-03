Leonardo Sbaraglia y Julieta Díaz, una pareja de “Asfixiados” que busca recuperarse en los cines

Ocho estrenos de cine renuevan este jueves la cartelera local. Los films argentinos Asfixiados de Luciano Podcaminsky y Rinoceronte Arturo Castro Godoy se podrán ver en las salas de cine locales junto a la cuarta entrega de John Wick de Chad Stahelski, Winnie The Pooh: sangre y miel de Rhys Frake-Waterfield y el documental La rebelión de las flores de María Laura Vásquez. También se podrán ver El hijo de Florian Zeller, el thriller francés La noche del crimen de Dóminik Moll y Oso intoxicado de Elizabeth Banks.

“Asfixiados”

Leonardo Sbaraglia y Julieta Díaz protagonizan Asfixiados, una comedia dramática argentina que bajo la dirección de Luciano Podcaminsky que sigue a Nacho y Lucía, una pareja que después de veinte años de casados, una hija y carreras exitosas, hace tiempo que no están solos. La rutina aniquiló la intimidad. Se miran y a veces no se reconocen. Él se volvió un adicto a su productora y ella a su restaurante. Pasar unas vacaciones románticas en un velero de lujo le pareció una idea genial a Nacho, y Lucía aceptó. Sin embargo, mientras que en tierra firme cada uno hace su vida por su lado, en un velero no hay a donde escapar, no hay treguas. El miedo les gana e invitan al mejor amigo de Nacho y su nueva novia. La joven pareja que parecerá salvarlos también los enfrentará a todo lo que les falta. Las primeras horas arriba de la embarcación prometen un entusiasmo que no se va a poder sostener. La película se podrá ver en Showcase, Hoyts, Cinépolis, Monumental y Del Centro.

“Rinoceronte”

Arturo Castro Godoy dirige el drama argentino Rinoceronte, un film que sigue a Damián, un niño de 11 años es separado de una familia negligente y violenta, para ser llevado a vivir a un hogar de niños por intervención del estado. Acompañado por Leandro, un asistente social con una historia personal similar a la suya, Damián tendrá que aceptar que su vida anterior quedó atrás y no va a volver, pero todavía es posible construir un comienzo nuevo en donde haya lugar para no sentirse tan solo. La película que cuenta con las actuaciones de Diego Cremonesi, Eva Bianco, Vito Contini Brea y Avril Busi estará disponible en Cinépolis.

“John Wick 4”

El film de acción John Wick llega a las salas locales en su cuarta entrega. Con las actuaciones de Keanu Reeves, Donnie Yen y Bill Skarsgård bajo la dirección de Chad Stahelski. En esta oportunidad John Wick (Reeves) descubre un camino para derrotar a La Mesa. Pero antes de poder ganar su libertad, deberá enfrentarse a un nuevo enemigo con poderosas alianzas en todo el mundo; y contra las fuerzas que convierten a viejos amigos en enemigos. La película estadounidense estará disponible en distintos horarios en los complejos Showcase, Hoyts, Cinépolis, Monumental y Del Centro.

“Winnie The Pooh: sangre y miel”

La película de terror Winnie The Pooh: sangre y miel de Rhys Frake-Waterfield llega a las salas de cine rosarinas desde el Reino Unido. Los días de aventuras y diversión han llegado a su fin, Pooh y Piglet, olvidados y abandonados por Christopher Robin han tenido que valerse por sí mismos. Con el tiempo se han vuelto salvajes, y en un frenesí de sangre, aterrorizarán a un grupo de jóvenes aislados en una cabaña remota. El film se verá en los cines Showcase, Hoyts, Cinépolis y Monumental.

“La rebelión de las flores”

El documental de María Laura Vásquez se ambienta en octubre del 2019 cuando un grupo de mujeres indígenas autoconvocadas de territorios en conflicto ocuparon pacíficamente el Ministerio del Interior argentino durante 11 días, reclamando el cese del “terricidio” en sus comunidades. Allí se enfrentaron a la desidia del Estado y a la indiferencia de parte la sociedad, pero lograron revindicar la necesidad de recuperar un modo de habitar donde la reciprocidad y la solidaridad entre los pueblos y la naturaleza es una necesidad urgente. El film se podrá ver en el cine Arteón.

“El hijo”

Bajo la dirección de Florian Zeller y las actuaciones de Hugh Jackman y Laura Dern se conoce este jueves el drama estadounidense El Hijo. El film, nominado al Premio de la Academia, centra su trama en Peter, cuya ajetreada vida con su nueva pareja se ve truncada cuando su ex esposa Kate llega con su problemático y distante hijo adolescente, poniendo a la familia en rumbo a una situación peligrosa. La película se verá en los cines Showcase, Hoyts y Del Centro.

“La noche del crimen”

El thriller francés La noche del crimen de Dóminik Moll cuenta como en la policía judicial, todos los investigadores se topan tarde o temprano con un crimen que son incapaces de resolver y que se vuelve una obsesión. Para Yohan se trata del asesinato de Clara. Los interrogatorios se suceden y no faltan sospechosos, pero las dudas de Yohan no dejan de crecer. Solo hay una certeza: el crimen se cometió en la noche del 12. Con las actuaciones de Bastien Bouillon, Bouli Lanners y Théo Cholbi, esta película basada en hechos reales se podrá ver en los cines Hoyts y Del Centro.

“Oso intoxicado”

Inspirada en la historia real de 1985 sobre el accidente aéreo de un traficante de drogas, la cocaína perdida, y el oso negro que se la comió, este thriller salvaje sigue a un extraño grupo de policías, criminales, turistas y adolescentes en un bosque de Georgia en el que un depredador de 500 libras ha ingerido una cantidad exorbitante de cocaína y ahora está sediento de sangre, y más cocaína. El thriller estadounidense Oso intoxicado cuenta con la dirección de Elizabeth Banks, las actuaciones de Ray Liotta y Keri Russell, y estará disponible en los complejos Showcase, Hoyts, Cinépolis y Monumental.