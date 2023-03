León de Aranoa, director del documental sobre el músico, dijo: “Sabina celebra la vida intensamente”

Respecto de cuál fue la primera motivación para acercarse al mundo de Sabina y encarar un documental que no tenía de entrada tan largo aliento como el que finalmente tuvo, el realizador destacó: “En cuanto a la motivación creo que empecé a hacer este documental sin saberlo en el momento en que cuando tenía 17 años compré el disco Joaquín Sabina y Viceversa (1986) y no sabía que iba a hacer películas pero al escuchar por primera vez su música entendí muchas cosas que cuento ahora en el documental; sentía que esas canciones me hablaban a mí, hablaban de cosas que entendía perfectamente y entonces el gusto por su música, por su trabajo, viene desde entonces. Luego la amistad con él viene desde hace algo menos, unos 20 años; y es hace 13 o 14 años cuando un día, en una conversación, pues surgió la idea de hacer algo juntos, alguna colaboración creativa, pero más por el placer de compartir un trabajo que por tener en mente hacer este documental”.

En el mismo sentido, no hubo un plan: “Empecé acompañándolo en ese primer viaje a Rota cuando Joaquín componía las canciones para el disco Vinagre y rosas (2009), que lo unió al poeta Benjamín Prado, pero claramente no había un plan. Yo creo que una de las buenas decisiones que tomamos en este documental fue no hacer un plan de trabajo, no pensar «en dos, tres o cuatro años tendremos un documental»; simplemente queríamos empezar a compartir momentos, experiencias y grabarlos y ver hasta dónde nos llevaba eso. Me parece que eso nos quitó presión a los dos y nos trajo hasta aquí, 13 años después, ya que en algún momento tenía que terminar este trabajo que se desarrolló de la mejor manera de enfocarlo sin someter a Joaquín a un plan de rodaje, a una serie de marcas, sino al revés y tratar de adaptarme a su manera para intentar registrarla y que estuviera en la película”.

En ese recorrido tan intenso y tan diverso, en ese diálogo de pares, hubo prejuicios o preconceptos sobre Sabina con los que partió que luego se fueron derribando o confirmando: “Un mérito que tiene Sintiéndolo mucho es que muestra a Joaquín tal cual es y tal como lo conocí. Él tiene sentido del humor y es nada solemne, entonces la película tenía que tener humor y no ser solemne, y esas fueron algunas de mis guías creativas mientras compartíamos. Así que se confirmaron muchas presunciones y el trabajo de rodar juntos profundizó nuestra amistad aunque podría haber terminado en lo contrario. Fue un trabajo muy cálido y respetuoso y se afianzaron algunas ideas que ya estaban en mí, mientras que Joaquín siempre quiso evitar cualquier forma de grandilocuencia o solemnidad porque se aleja de eso como de la peste”.