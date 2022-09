Lema, el único que se salvó en una noche para el aplazo colectivo

L. Morales 4. Siempre se lo ve calmado y seguro, pero esta vez falló en un centro y en el gol dio un manotazo hacia adentro que pudo tener otra respuesta.

G. Velázquez 4. Hizo lo que pudo en una posición improvisada. Ofensivamente nulo, no le faltó entrega a la hora de marcar. Quedó expuesto por jugar de lateral.

C. Lema 6. Justificó su regreso. Bien de arriba, tuvo un cruce providencial a Márquez que podía ser gol. Su vuelta está bien, pero si sigue Velázquez debe ser con línea de tres.

W. Ditta 5. Algunas dudas a la hora de marcar, pero intentó contagiar al equipo para ir al frente y sobre el final casi queda en posición de gol.

M. Luciano 3. Mal en la marca, mal en las proyecciones, nervioso, difícil de sostener.

J. Garro 4. Arrancó con algunos amagues de tener un buen partido. Fue un engaño.

J. Fernández 3. Físicamente no está para jugar. Su tiempo fuera de la cancha se notó demasiado. Corrió a todos de atrás.

J. Sforza 4. Otro que no estaba en plenitud, pero al menos luchó un poco e intentó jugar, aunque con mucha impresición.

B. Aguirre 5. Si sólo se viera el compilado de jugadas televisivas sería la figura de Newell’s. Tiene velocidad y a veces sabe explotarla. Pero le cuesta soltar la pelota, colabora poco en defensa y no resolvió bien cada vez que estuvo cerca del área.

C. Ferreira 3. Sabe jugar, pero su estado físico es tan es-caso que es imposible que pueda entregar algo productivo. Incluso ejecutó mal los tiros libres, donde no tiene que correr.

J. García 3. Peleó contra dos zagueros grandotes y perdió bastante. Venía en alza pero en este partido dio un paso atrás.

M. Campagnaro 4. Vigo le comió la espalda en la jugada del gol y eso lo condena. Con la pelota estuvo bien.

F. González. Con el equipo tan bajo, lo suyo no pareció tan malo.

A. Méndez. Entró a jugar de carrilero ofensivo, pero lo buscaron poco y mal.

G. Balzi. Cuando hace una mal para reprocharlo, hace una buena que obliga a darle más tiempo.

