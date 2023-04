Lectores de sensibilidad: los editores desestiman su rol y eligen cuidar los abordajes

Ana Clara Pérez Cotten

Editores de las filiales nacionales de los principales sellos y también a los locales de impronta independiente concluyeron que, hasta el momento, no funciona al interior de esas estructuras un “sector de sensibilidad”. Sin embargo, sí existen mecanismos y dinámicas que atienden a las cuestiones espinosas de los textos al momento de imprimirlos y ponerlos a disponibilidad del gran público.

Porque, en definitiva, ¿cuáles serán las luchas del futuro si no mostramos que la maldad y la injusticia existe y existió? ¿Tienen lugar los “lectores de sensibilidad” en el engranaje editorial argentino?

En Reino Unido, el rol de estos lectores ha tomado tal relevancia que les adjudican, entre otras cosas, haber influido en la decisión del sello Ladybird Books de reescribir textos luego de haber encontrado “problemáticos” varios cuentos de hadas. En marzo, en plena polémica por esta “nueva cancelación”, el diario The Guardian publicó una investigación en la que buscaba conocer a las personas detrás de esta nueva dinámica editorial. “Nos endilgan mayor poder del que realmente tenemos”, se defendió Helen Gould, una lectora de sensibilidad citada por la publicación. Explicó que ellos sugieren pero que son los autores y editores quienes pueden optar por aceptar sus sugerencias o ignorarlas.

Fernando Fagnani, crítico, editor y desde hace más de una década gerente general de Edhasa en Argentina, desestima que exista una “novedad” en apuntar cuestiones de sensibilidad cuando se evalúa la publicación de un libro. “Eso se hizo siempre”, advierte. Sin embargo, cree que es “una barbaridad aplicar esos criterios a textos publicados en 1920”: “Por ejemplo, retocar la obra de Agatha Christie con un sesgo contemporáneo es un disparate porque nos aleja de saber cómo se pensaba en esa época y de conocer la sensibilidad de la sociedad sobre la que ella escribía. No podemos cambiar cuestiones sociales del pasado reescribiendo las obras de autores de la época, es casi escandaloso”.

De todas formas, y más allá de su percepción personal, Fagnani acepta con cierta resignación que es probable que “la cuestión de los lectores de sensibilidad llegue en el futuro” al mercado editorial nacional, como nos llega todo: “Las modas, cuando se imponen, tardan pero llegan”. Quisiera, sin embargo, que no ocurra: “Leer ficción debería ser una puerta para descubrir un mundo. Y si en ese proceso de descubrimiento alguien siente herida su sensibilidad, entonces simplemente debería dejarlo y elegir otro libro. Pero el recorte no puede ser hecho a priori”.

Fagnani, sin embargo, advierte hasta qué punto le parece poco útil en la práctica diaria de la edición el rol del “lector de sensibilidad”. Explica que los informes de lectura incluyen, desde hace décadas, un apartado en el que se evalúa si tienen referencias a violencias simbólicas o reales de diferente tipo. “En los libros de ficción atendemos a cómo se presentan estas cosas, cómo son tratadas y en qué contexto pero es información no prescriptiva”, explica.

Otro es el tratamiento que se le da a los libros de no ficción: “Si hay una referencia xenófoba o racista es un alerta en un libro de no ficción, es una alerta inmediata. No publicamos nazis. Es raro, pero hoy hay que aclarar hasta las cuestiones más obvias”.