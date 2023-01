Las y los famosos se sumaron al pedido de justicia por Fernando Báez Sosa

Como suele pasar en estos casos, cuando la justicia es lenta pero la presión mediática empuja ese carro difícil de llevar adelante, el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa no para de sumar pedidos de justicia en las redes sociales y cuando se cierra la primera semana de las 22 jornadas que completarán el recorrido hasta fin de mes, personalidades del mundo del espectáculo y el deporte ofrecieron muestras de apoyo hacia la familia de Fernando y reflejaron el unánime pedido de justicia por parte de la sociedad.

El lunes último comenzó el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Los ocho rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando enfrentan un proceso judicial que los condenaría a reclusión perpetua, aunque quizás no a todos, algo en lo que trabaja la defensa y genera malestar en la sociedad. Y si bien el veredicto final se conocerá el día 31 de enero, las redes piden condena perpetua para todos los involucrados por la saña con la que mataron a este joven en Villa Gesell en el verano del 2020.

Llora la mamá. Llora el papá. Lloran los amigos. Lloran los policías. Lloran los custodios del boliche. Lloran los que no pudieron ayudarlo. Los únicos que no lloran, son los acusados. Justicia por Fernando. #JusticiaPorFernandoBaezSosa pic.twitter.com/oU2DUUJoMV

Cuando comenzó la primera jornada de audiencias en el marco del proceso oral, declararon los padres de Fernando y allí recibieron el apoyo de toda la sociedad. Entre las personalidades más influyentes, se destacaron los mensajes del periodista de policiales Mauro Szeta, el influencer Santiago Maratea, el futbolista Leandro Paredes, la empresaria y mediática Wanda Nara y la actriz y cantante Eugenia China Suárez, entre otros y otras que hicieron explícito su apoyo con el correr de los días.

La mayoría de las y los famosos, tomó la publicación de la cuenta de Instagram de noticias Cuestionate y replicaron las fotos del joven fallecido. Allí, la administradora de la cuenta, Cuesti, había posteado varias imágenes de Báez Sosa junto con otras en la que se lo ve feliz con sus padres, o bailando con su novia, imágenes que ya son virales.

La publicación en la mencionada cuenta contiene un texto conmovedor, en el que quien escribe lo hace en primera persona, como si fuese Báez Sosa y relata de modo descarnado cómo habrían ocurrido los hechos en esa fatídica noche. “A la salida del boliche me agarraron entre ocho y me golpearon hasta matarme, dos más filmaban todo y se reían de mí, siendo cómplices de todo”, dice un fragmento del escrito que es compartido por miles en la redes en estos días.

A la salida del boliche me agarraron entre 8 y me golpearon hasta matarme, 2 más filmaban todo y se reían de mi, siendo cómplices de todo. Me golpearon tanto, incluso después de que muera me siguieron dando patadas. Me dejaron tirado y se fueron a comer a McDonald's para + pic.twitter.com/NGRW9HXNqY

— Cuestionatee (@Cuestionateeok) January 2, 2023