“Las Viejas”, una comedia disparatada que emprende una saludable cruzada en contra del “viejismo”

En una saludable decisión de producir, coproducir y estrenar propuestas rosarinas, el Teatro Municipal La Comedia, primer coliseo local que depende de la Secretaría de Cultura municipal, dará a conocer este viernes Las Viejas, segundo proyecto del año tras el estreno de Remeras Negras (edición 2022-23 de la Comedia Municipal Norberto Campos), propuesta que lleva a modo de subtítulo “una comedia argentina”, aclaración que deja entrever que, al menos, algo del sainete y del grotesco convive con las historias de ficción de unas actrices que, en un supuesto ocaso de sus carreras, reclaman por aquél lugar perdido, por sus ausencias de las marquesinas, al tiempo que ponen en tensión el otro gran debate social que está ligado con el paso del tiempo y la vejez, en un país que hace un culto de la juventud y de la lucha contrafáctica con el paso del tiempo porque, tristemente, el “viejismo” está de moda en la Argentina.

“Tres actrices octogenarias de extensa trayectoria en cine, teatro y televisión se reencuentran luego de muchos años. Aunque desean retornar a los escenarios ya nadie las convoca para trabajar. Sumidas en el olvido de una industria de la que fueron parte, intentarán diferentes estrategias para conseguir trabajo y volver a pisar las tablas. Las Viejas es una comedia desopilante; un homenaje a la escena nacional y a sus artistas y una reflexión sobre la vejez con una perspectiva actual, vital y entusiasta”, adelantan a modo de sinopsis.

Las Viejas. Una comedia argentina, obra que además ganó el Concurso de Fomento de la Provincia de Santa Fe, es una obra escrita por Daniel Feliú, actor, dramaturgo, investigador y gran conocedor del universo de las grandes leyendas del espectáculo argentino, de las que conserva fotos y recuerdos, con la dirección de Hernán Peña y asistencia de Cielo Pignatta, que cuenta con las actuaciones de María Franchi, Verónica Leal, Vicky Olgado y José Pierini.

“La obra originalmente se llamaba Retornables, pero luego de algunos cambios que le hicimos junto a su autor, Daniel Feliú, para la puesta en escena, le pedí que se llamara Las Viejas y el aceptó encantado. Esa palabra usada habitualmente en un tono despectivo, como un insulto o un agravio, como una maldición, decidimos traerla y hacerla un título orgulloso, como nos sucedió con la palabra puto dentro del colectivo LGTBIQ+”, expresó contundente Hernán Peña, creador porteño que vive en Rosario hace unos años, que de este modo regresa como director con un montaje a La Comedia donde, en 2010, junto a la recordada Alicia Zanca, dirigió una imborrable versión de Canillita, de Florencio Sánchez, por entonces, a cien años de su estreno en esa misma sala.

Apostar a lo local

“Desde la dirección del teatro me llega una propuesta para hacer un montaje en coproducción dentro del programa La Comedia A Puesta, que ofrece recursos económicos para la preproducción, donde se incluye el diseño de vestuario, escenografía y el equipo de producción, prensa y comunicación, además de tramoyistas, la construcción de la escenografía e iluminación, que son parte del staff habitual de La Comedia, al tiempo que se considera el pago de los salarios de actrices, actores, dirección y asistencia de dirección durante el periodo de ensayos, y desde el estreno, todos conformamos una cooperativa y nuestro salario, en los dos meses de funciones, pasa a ser el bordereaux, es decir un porcentaje de lo que ingresa a la boletería por la venta de entradas”, expresó Peña en relación con este modo de coproducción que propone la gestión de la histórica sala rosarina que, como siempre, se convierte en una gran vidriera para ese otro teatro que se produce en la ciudad de manera independiente y que tiene, por lo general, a los mismos protagonistas.

“Mi anterior contacto con el teatro de La Comedia –evocó Peña–, había sido hace poco más de diez años cuando dirigí junto a mi querida y extrañada Alicia Zanca, una versión del clásico Canillita. Pero en esta ocasión, la convocatoria era para llevar adelante un proyecto sin obra elegida previamente y así empezó todo”.

Y respecto del encuentro con un material que va dirigido a una franja ancha de público, repasó: “En el 2020, en medio de la pandemia, Daniel (Feliú), quien además de actor y dramaturgo es un conocedor, investigador, coleccionista y admirador del universo del espectáculo en general y del argentino en particular, me envía una obra suya que estaba por presentar a un concurso. Quedé encantado, totalmente embelesado por esa comedia, y le dije que algún día iba a montar esa obra. Y fue así que, una vez surgida la convocatoria municipal, se la propuse al equipo del teatro que la leyó y aceptó la propuesta”.

Con una escenografía llena de “secretos y sorpresas”, un delicado vestuario, música original y entrenamiento vocal de Vanesa Baccelliere y sobre todo mucho humor, la obra fue realizada en el marco del referido programa La Comedia A Puesta, que apunta a la profesionalización en el campo de las artes escénicas, a través del cual La Comedia busca, según detallan, “facilitar y acompañar los procesos de realización y producción de diferentes sectores de la comunidad artística local. Además de poner a disposición la sala, sus recursos técnicos y humanos, el teatro público promueve un esquema de trabajo donde el intercambio de saberes se convierte en una herramienta para la profesionalización de los diferentes actores participantes”.

De este modo, la propuesta cuenta con diseño de vestuario y caracterización de Ramiro Sorrequieta, asistencia de vestuario de Agustina López y realización de Liza Tanoni, Cintia Pendino, María Carolina Leali, Claudio Benítez y María Alicia Pendido; realización de pelucas de Ulises Freire, diseño de escenografía de Maxi Arana y Rodrigo Frías con realización escenográfica del equipo de La Comedia que además se ocupa de la puesta de luces entre muchos otros aspectos, además de las pistas y el universo sonoro también de Vanesa Baccelliere junto a Leandro Maseroni.

“Desde el inicio pensamos en armar elenco a partir de convocar a audiciones abiertas a las que se presentaron más de 260 personas, entre actrices y actores. A más de la mitad de las y los actores ya los conocía por haber entrenado conmigo en la escuela de La Comedia de Hacer Arte (espacio que comparte con Cielo Pignatta, entre otros) o de algún otro proyecto laboral y con muchos, incluso mantengo un vínculo de amistad. Sin embargo, no tenía preseleccionados ninguna actriz o actor pensado para algún personaje. Por un lado, y en primer término, porque me propuse dejarme sorprender que es lo que más me apasiona del oficio: mantener viva la capacidad de asombro, a flor de piel, y por el otro, los personajes necesitaban de una gran composición morfológica y de un manejo de la voz muy exigente, entre otras cualidades, entonces sus propuestas serían las encargadas de hacer presente a los personajes”, destacó Peña acerca de esta coproducción de La Comedia y Las Viejas Cooperativa de Teatro.

La vejez, en perspectiva

“De la obra también me cautivaron los tres personajes protagónicos, tres mujeres de alrededor de 80 años; venía leyendo y reflexionando sobre el tema de la vejez y la carga negativa con que llegamos a esa etapa de la vida en esta parte del mundo. Absolutamente manipulados por el «mercado» nos dicen que lo viejo no sirve, es descartable, es desperdicio. Los y las viejas no consumen porque no tienen dinero y no producen porque nadie les da trabajo. Existe una profunda discriminación a la que comúnmente se llama «viejismo». Lo viejo se relaciona con lo feo, con lo enfermo, con lo que no es productivo”, planteó Peña sobre el paso del tiempo y la vejez, ese otro gran tema que sobrevuela la obra por detrás del humor y el disparate.

Y profundizó: “Las personas llegan a viejas creyéndose todo esto que determina el «viejismo» como si fuera verdadero. Y es necesario cambiar ese paradigma que lastima y produce un dolor enorme. Deberíamos prepararnos para una vejez saludable, deseante y gozosa; nos preparamos en la niñez para la juventud y en la juventud para la adultez; pero ser viejo no es una enfermedad. Desear como chispa vital no es patrimonio de las y los jóvenes, y las viejas de la obra buscan ese chispazo que las encienda. El entusiasmo es eso que hace andar el motor, es el arranque”.

Finalmente, Peña expresó: “Hablar de la vejez me resulta necesario y urgente, reivindicarla como una etapa donde sabiduría y experiencia se pueden tornar en vitalidad. Tomar la palabra «viejas» y convertirla en el título de la obra pretende transformar su sentido peyorativo, rechazando rotundamente el lugar discriminatorio en el que se encasilla a la ancianidad”.

Para agendar

Las Viejas. Una comedia argentina se conocerá este viernes 3 de marzo, a las 20.30, en el Teatro Municipal La Comedia de Mitre y Ricardone, donde seguirá en cartel los viernes y sábados de marzo y abril a las 20.30. Las entradas generales, a mil pesos, se pueden adquirir en la boletería del teatro de martes a viernes, de 9 a 19; los sábados de 9 a 13, y los días de función desde dos horas antes del comienzo. También de forma online a través del sitio https://www.1000tickets.com.ar/ . Y estudiantes y jubilados cuentan con un descuento especial del 20 por ciento.