Las, los y les argentinos somos 46.044.703: así surge de los datos del Censo 2022

La población argentina es de 46.044.703 personas. Así lo difundió el el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, en la presentación de los resultados provisionales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, que se realizó este martes por la tarde en la sede central de la institución, en el centro porteño. Como una extensión histórica, la provincia de Buenos Aires es el territorio más poblado del país, con 17.569.053 habitantes. Santa Fe detenta el tercer lugar, con 3.556.522, por detrás de la provincia de Córdoba, que tiene 3.978.984, y acaso está en el margen de error que pude variar hacia los 4 millones. Y el desplazado cuarto lugar lo ocupa la ciudad de Buenos Aires con 3.120.612 residentes. El quinto lugar lo ocupa Mendoza con una población de 2.014.533 personas, y el sexto Tucumán, con 1.703.186. A nivel departamental, Rosario tiene 1.342.619, lo que ubica a la región metropolitana por encima de varias provincias –como Chubut (603.120) en el sur; Jujuy (797,955) en el norte, o La Pampa, con 366.022 habitantes en la zona central. Pero tiene menos población que el Gran Córdoba, con 1.565.112 residentes.

En los datos departamentales específicos, Rosario tiene 571.423 viviendas particulares, y 599 viviendas colectivas. Son 1.334.493 las personas que viven en viviendas particulares, y 7.983 las que residen en viviendas colectivas en tanto que 143 están en situación de calle, en la vía pública. A quienes están en refugios o paradores, el Censo los contabilizó como residentes en viviendas colectivas.

Además, en base a esos mismos cotejos se difundió que el total de viviendas es 17.805.711 en todo el país, de las cuales 17.780.210 son individuales y 25.501 son colectivas: en los parámetros metodológicos, estas últimas se definen como “lugar de alojamiento construido o adaptado para alojar personas de un modo permanente o temporario, destinado al alojamiento de personas que viven bajo un mismo techo según un régimen institucional por razones militares, de salud, estudio, religión, etcétera”. Así, “se incluyen en esta categoría campamentos u obradores; colegios internados; cuarteles; hogares de adultos mayores; hogares de niñas, niños y adolescentes; hogares

de religiosos; hoteles turísticos, apart hoteles, cabañas turísticas, etcétera, y prisiones. También se incluyen en esa consideración los alojamientos turísticos. En cuantoa la “vivienda particular”, el Indec aclara que así considera a “una vivienda destinada a alojar personas que viven bajo un régimen de tipo familiar”, más allá de si son parientes o no. “Estas viviendas pueden haber sido construidas con fines habitacionales o estar adaptadas para alojar personas y que el día del relevamiento se encuentren personas que viven allí”, aclaró el organismo estadístico.

Radiografía del país

Las cifras son provisorias, pero por lo general no hay variaciones significativas con las definitivas, sin bien los dígitos serán diferentes. Y esos cambios, además, suelen no tocar a los porcentajes: la población nacional está compuesta por un 51,76% de mujeres, un 48,22% de hombres, y un 0,02% de la población que no se percibe como ninguno de los generos anteriores.

En la presentación, que se puede descargar completa en: www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/cnphv2022_resultados_provisionales.pdf se recuerda que el Censo 2022 se postergó por la pandemia de coronavirus –estaba previsto precisamente para cuando se impuso la estrategia de aislamiento– y finalmente el operativo se concretó entre el 16 de marzo y el 18 de mayo de 2022. El despliegue –precisa el documento– alcanzó una cobertura

territorial del 98,6% del total de los segmentos censales “de acuerdo a los parámetros de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas” y con la implementación, por primera vez, de una modalidad en línea para responder el cuestionario. Además, “por primera vez se empleó la metodología de «Censo de derecho», por la cual las personas se contabilizaron en su lugar de residencia habitual”, destacó la presentación de Lavagna hijo.

“Hay que recordar que en los diez censos anteriores –completó– se preguntaba quiénes eran las personas que habían pasado la noche anterior al relevamiento en su vivienda. Ese cambio, que se aplicó en base al criterio de comparabilidad establecido en las buenas prácticas estadísticas, es sustancial porque nos permite saber con más precisión, entre otros aspectos, cómo está distribuida la población y qué servicios demanda en cada área geográfica”.