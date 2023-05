Las jugadoras salieron a la cancha con un reclamo a la Rosarina: tener médicos en los partidos

Un reclamo necesario. Otra vez las chicas piden que las escuchen. Las jugadoras del fútbol rosarino decidieron unirse para pedir por la obligatoriedad de contar con personal de salud en los predios en donde se disputan los partidos. El pedido va dirigido a la Asociación Rosarina de Fútbol y a los clubes a los que representan.

El grupo de futbolistas se puso en contacto tras lo acontecido en los cuartos de final de la Copa Vanina Correa y 15 clubes firmaron un aval y presentaron un pedido al Consejo Auxiliar de la ARF.

El día del partido de cuartos de final del Torneo de Verano, en cancha de Banco, una futbolista de Morning tuvo que ser trasladada en ambulancia a un hospital de la zona tras un golpe en la cabeza por un cruce con otra futbolista. En aquel momento, en pleno partido, la jugadora se encontraba inconsciente al lado del campo de juego y quedó expuesto un problema muy grave. “No había médico ni nadie de salud para poder asistirla rápido, para dejar tranquila a ella y a las jugadoras”, relató Mailén Regaldo, una de las futbolistas firmantes del comunicado. La ambulancia demoró 20 minutos.

“Hasta que no pasa algo una se deja estar y no lo plantea o no lo pone en carpeta”, afirmó Regaldo. “Así que, en base a esta situación, varias jugadoras de ADIUR nos pusimos en contacto con jugadoras de Morning y empezamos a pensar en conjunto”, contó. Y continuó: “No podía ser que no haya un personal de salud que pueda hacer primeros auxilios y esté acostumbrada a hacerlo”.

La futbolista resaltó que si bien algunas personas cuentan con los conocimientos mínimos de primeros auxilios, “no le sale a cualquiera salir a socorrer a una persona que está pasando por esa situación. La realidad es que fue bastante traumático, las jugadoras estaban en shock y por suerte no pasó a mayores”.

“En base a eso hicimos una carta nos pusimos en contacto con quienes teníamos de otros equipos, la idea era llegar a todos los equipos para poder ampliar el punto de vista. 15 equipos pusieron su aval a la petición de la carta”, contó.

Tras la presentación de la carta, en la que solicitaban la obligatoriedad del personal de salud para comenzar el torneo este domingo, tuvieron una reunión con el Consejo Auxiliar y en el último Boletín Oficial hubo un pequeño llamado: “Se recomienda a los clubes que haya personal de salud en los predios donde se disputen los partidos”, reza el texto, que no conforma.

“Consideramos que si no es obligatorio esto no va a pasar”, acotó Regaldo sobre la medida.

Tras la medida, se pusieron en contacto con las capitanas de todos los clubes “porque las que vivimos esto de cerca somos las jugadoras, muchas veces hay información que no les llega a ellas tampoco” para unificar la voz y que el pedido se traslade al campo de juego.

“Sabemos que es algo que tiene que salir de los propios clubes, a ellos les tiene que importar la salud de sus jugadoras. La Rosarina como ente regulador debería presionar y los clubes ser parte de esta movida y desde su lugar aportar lo que sea necesario para que esto no vuelva a ocurrir”, afirmó la futbolista.

La ausencia de personal de salud en los predios donde se disputan los partidos no es sólo del femenino, en los tornos masculinos también sucede. Algunos clubes ya lo hicieron y cuando se juegan partidos en sus canchas cuentan con atención médica. En los torneos de inferiores femeninos, es diferente, hay un médico que se encuentra en el predio durante toda la jornada que disputan las niñas de entra 6 y 16 años.

“Si el pedido es de todos los clubes y es de todas juntas se vuelve más fuerte, nos van a escuchar”, cerró Regaldo.