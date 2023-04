Las Guerreras igualaron de visitante ante Estudiantes de La Plata y extendieron el invicto

Por la séptima jornada del Campeonato YPF, Central visitó en City Bell a Estudiantes de La Plata y el partido terminó igualado 1-1. Con el empate, el Canalla estiró el invicto y si bien perdió una gran oportunidad para subir a lo más alto de la tabla, sigue en el pelotón de los de arriba.

El equipo que conduce Damián “Chirola” Ledesma suma 15 unidades y en lo que va del campeonato local no conoció la derrota.

El partido comenzó en desventaja para las Guerreras, tras un golazo de tiro libre de la rosarina Luciana Bacci a los 38 minutos de la primera parte. La ex Social Lux aprovechó una pelota parada tras una falta cerca del área y la clavó en el ángulo del arco que defendió Vanina Correa. Antes del gol de las locales, no hubo muchas situaciones de peligro para los equipos.

En el complemento, “Chirola” movió el banco y mandó a la cancha a Julieta Palmisano y Belén Días. Justamente de ese costado, el derecho, llegaron las situaciones más claras para empatar. A los 5 del complemento, Érica Lonigro logró convertir la igualdad.

El empate le sentó bien a las Canallas que pudieron ponerse en ventaja, justamente tras una jugada de la delantera de la Selección, con una jugada que la tuvo sola frente a la arquera Pincha pero que terminó yéndose lejos del arco. Con mejor juego y una jugadora de más, tras la expulsión a los 27 de Rocío Correa, las Guerreras buscaron la victoria, pero terminaron repartiendo puntos.

El próximo partido, Central será local ante Ferro con día y horario a definir.

Debut con triunfo

Florencia Quiñones dirigió su primer partido como entrenadora de Boca y fue triunfo 3-0 de visitante ante El Porvenir.

En Gerli, la ex jugadora Xeneize y ex DT de las selecciones sub 17 y 20, tuvo su estreno como entrenadora del equipo de La Ribera, tras reemplazar al denunciado por abuso y acoso sexual, Jorge Martínez.

Vanina Preininger abrió la cuenta para la visita, Clarisa Huber extendió la ventaja y a los 22 del complemento, Brisa Priori sentenció el partido.

Con el triunfo, Boca lidera la tabla de posiciones hasta que juegue este lunes UAI Urquiza ante Belgrano de Córdoba. Las Guerreras de Villa Lynch pueden cerrar la fecha punteras si suman de a tres.

Este domingo, además, ganaron Gimnasia de La Plata y Ferro. Las primeras se impusieron 2-0 ante Defensores de Belgrano y las del Verde 2-0 ante Excursionistas.

El martes la fecha la cerrarán a las 13, Estudiantes de Buenos Aires con San Lorenzo y a las 15, en el último partido, Racing será local ante Platense.