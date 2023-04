Las cooperativas de cuidado buscan que se reconozca el trabajo

El 30 y 31 de marzo pasado en Puerto Madryn se llevó a cabo el primer Encuentro Nacional de Cooperativas de Cuidado con la participación de 250 personas. Allí estuvo presente la vocal del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Zaida Chmaruk, junto a más de 65 cooperativas de trabajo que brindan servicios de cuidados en 18 provincias, principalmente enfocadas en el cuidado de personas adultas mayores, así como también de infancias y personas con discapacidad.

Entre las principales conclusiones del encuentro se acordó convertir la Red de Cooperativas de Cuidado en una Federación. Asimismo, se destacó la importancia de las cooperativas en el sector del cuidado, que está adquiriendo cada vez más relevancia debido a su alcance para revertir las desigualdades de género y por la forma en que organizan el trabajo y prestan el servicio.

Al respecto Zaida Chmaruk destacó: “El gran universo de cooperativistas de cuidado son mujeres, con lo cual se da una doble precarización. Las cooperativistas no son ni autónomas ni están en relación de dependencia; no tienen seguros, no hay licencias y otra serie de cuestiones ligadas a la seguridad laboral”.

Además, las y los cooperativistas se expresaron sobre la necesidad de una ley específica de cooperativas de trabajo y sobre las problemáticas del sector, como la necesidad de reconocer el cuidado como un trabajo y la visibilidad del sector cooperativo en las políticas de cuidado.

Durante el encuentro, se concluyó también en la necesidad de profundizar el trabajo en conjunto para ordenar las tareas y el intercambio de saberes.

Por otra parte, se expuso el estado de avance de dos proyectos de ley sobre el régimen laboral de las personas que ejercen cuidados domiciliarios y/o polivalentes, y sobre un sistema integral de políticas de cuidado, “Cuidar en Igualdad”.

Se espera que este primer encuentro sea el puntapié de una colaboración más amplia entre las cooperativas de cuidado y el Estado, para generar políticas públicas que fortalezcan al sector.