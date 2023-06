Las “Canciones para fantasmas” de Jimmy Club sonarán este sábado en el Galpón de la Música

En épocas en las el miedo y la incertidumbre sobre el futuro invadían la agenda política y mediática, la formación rosarina Jimmy Club comenzó a diagramar Canciones para fantasmas, un conjunto de temas que fueron armados para ser escuchados pero que en el momento de ser compuestos no se sabía ni cómo ni dónde iba a pasar. “Es como un diario de pandemia”, dijo Martín Míguez, cantante y compositor de la banda, sobre el material conceptual de ocho canciones que, ya disponible en todas las plataformas, sonará en vivo este sábado en el Galpón de la Música.

“El disco transmite la incertidumbre que hubo en estos años. Es como el diario de un momento de incertidumbre en el que la muerte tenía presencia en la discusión política y social. Un momento que nosotros como generación no habíamos visto. El aislamiento, las cuarentenas, los toques de queda, lo que fue adaptarse a esa nueva normalidad. Y no sabíamos qué receptor iban a tener en un futuro las canciones que estábamos escribiendo, era como una cosa hasta medio distópica de pensar ¿para quiénes estamos haciendo canciones? No porque no iba a haber gente que las vaya a escucharlas, sino porque no sabíamos qué iba a pasar cuando salga el disco”, agregó sobre la decisión de titular el material como Canciones para fantasmas.

“Estuvimos mucho tiempo grabando, mucho tiempo en el estudio y fue un poco como un refugio. En ese momento el hecho de habernos encontrado y de poder disponer de un tiempo para hacer una obra terminó transformando al disco en una casa”, dijo el músico y confesó: “Eso hace que no sea fácil soltarlo. Cuando uno publica un disco lo que ocurre es que le estás dando al resto del mundo una parte tuya, que ya deja de ser tuya”.

“El disco está planteado desde una narrativa muy íntima y, si bien muchos dicen que es muy pop para lo que es el sonido de la banda y que quizás está más cercano al mundo de la canción que es algo que buscamos al momento de hacerlo; creo que tiene un contenido bastante intimista en su búsqueda. Es un material que pretende ser escuchado, tener movimiento, generar repercusión, pero también tiene búsquedas que son muy personales”, apuntó Míguez que sobre el sonido de la banda y sus mutaciones ahondó: “La banda se va acercando al mundo de la canción propiamente dicho a medida que transcurren los discos. El primero es un álbum de chicos jugando, porque es la realidad, éramos chicos de 18 años cuando hicimos Aviones de papel, por lo menos cuando lo compusimos. Era nuestro primer álbum, la primera vez que nos metíamos en un estudio, eso es algo que suele ocurrir con los primeros discos, uno lo que plasma es la idea que uno tiene, medio hormonal y medio adolescente, de cómo tiene que ser la música. Después cuando te pones a hacer el segundo tenés dos caminos, o seguís por ese camino y lo profundizas o vas por otro lado que fue un poco lo que hicimos con Bestiario. En ese disco, si bien hay ideas que persisten del primer material, nos encausamos un poco más hacia el mundo de la canción, aunque sigue siendo una música más sensorial y de vuelo no solo musical sino también introspectivo. En Canciones para fantasmas llevamos esa lectura a un lenguaje un poco más pop”.

Mirar para adelante

Si bien el contexto era de incertidumbre muchos de los temas que integran este tercer disco de la banda miran hacia un futuro posible. “Sentí que fue un momento en el que se frenó el mundo durante un tiempo y tuvimos la posibilidad de pensar cómo es el futuro que nos imaginamos. Algo que no fue sencillo porque hay muchos intereses políticos, de grandes medios y empresas. Sobre todo, después de la pandemia que aumentó la desigualdad en todo el mundo. Los ricos cada vez tienen más y los pobres cada vez ganan menos dinero. Nosotros somos de una generación, tenemos 25 o 26 años, que creció en un mundo en el que el contexto político era distinto, no sé si era mejor o peor, pero era distinto y había otra lectura de cómo se tenían que hacer las cosas. A raíz de la pandemia todo pasó a una cuestión más virtual, mucho más dependiente de la tecnología. Un gran momento para hacer ciencia ficción. Un momento en el que la idea de futuro estaba latente y creo que, justamente, el disco está saliendo en un contexto que también tiene incertidumbre de futuro. Estamos en un año electoral y el futuro vuelve a aparecer en las discusiones públicas”, reflexionó el músico.

En Rosario

“El disco también está atravesado por lo que fue vivir en Rosario en estos años. Lo que fueron las quemas en las islas, lo que se vive con las balaceras, el narcotráfico. Verdaderamente el disco se convirtió en un refugio para hacer un poco frente a todo eso. Está la idea de que todo arte es inútil, pero en la inutilidad del arte uno encuentra, quizás, un punto en el que hacer catarsis, en el que puede encontrarse con una idea, un lugar o con una narrativa que lo dispare un poco de la realidad”, agregó Míguez.

El concierto

La presentación de Canciones para fantasmas tendrá lugar este sábado. Para realizarla los integrantes de Jimmy Club llamaron a dos bandas con las que querían compartir escenario: Bifes con Ensalada y Matienelinstante. “Son bandas que la están rompiendo. Bife el año pasado sacó un par de temas que está muy buenos. A Mati lo conozco hace bastantes años, sé que él es muy estudioso de la música, muy capo. Está a punto de sacar un disco que va a estar buenísimo”, apuntó sobre las formaciones y adelantó que en el marco del concierto va a haber una feria que va a reunir a más de 18 artistas en el ingreso al Galpón. “También va a haber un stand de burritos y cerveza artesanal”, agregó.

Para agendar

Jimmy Club va a presentar su nuevo disco Canciones para fantasmas este sábado, a partir de las 21, en el Galpón de la Música (Estévez Boero 980, Rosario). Las entradas están a la venta en passline.com