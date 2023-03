Las calles se llenaron de Memoria, Verdad y Justicia

Más de 80.000 personas colmaron las calles en un nuevo aniversario de la dictadura cívico militar que sufrió Argentina entre los años 1976 y 1983. Organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sociales se congregaron en el centro de la ciudad de Rosario en una marcha que corea a viva voz: Nunca Más. En el marco de esta manifestación, El Ciudadano le preguntó a diferentes referentes: ¿por qué es necesario marchar este 24 de marzo?

Paulo Junco, Secretario General de la CTA de los Trabajadores Rosario.

Por la memoria de tantos trabajadores y trabajadoras que sufrieron cárcel, que fueron detenidos, desaparecidos y muertos durante la dictadura. Hay que marchar para exigir memoria, verdad y justicia. Y fundamentalmente porque también hay un avance de ideas negacionistas y me parece que es importante que estemos en la calle exigiendo democracia para siempre y nunca más un golpe de estado en la Argentina.

José Giavedoni, Dr. en Ciencia Política y docente de la Universidad Nacional de Rosario.

El 24 de marzo no solamente es un hecho histórico que nos ha constituido como sociedad, como pueblo. Esta marcha precisamente demuestra que es un hecho del presente. La cantidad de pibes y pibas, de juventud que hay, me parece que da muestra de que se trata de un episodio oscuro en la historia que no debe ser olvidado, que debe estar inscripto a fuego en la memoria y que ese Nunca Más que supo enarbolarse allá a comienzos de los ’80 tiene que seguir siendo bandera. Inclusive para momentos como este, donde las derechas fascistas, los movimientos más reaccionarios están envalentonados, para que podamos seugir haciendole frente como siempre supimos hacer. Una fecha de esta naturaleza nos permite recordar que aún en los momentos más crudos de nuestra historia la resistencia del pueblo nunca se apagó.

Verónica Gauseño, presidenta de APDH.

Para reinvindicar la lucha de los 30.000 compañeros desaparecidos y defender la democracia. El pueblo tiene que entender que costó mucha sangre llegar a esta democracia, que a veces es renga, nos faltan muchas cosas. Tenemos muchos derechos que estamos tratando de mantener y luchamos para adquirir nuevos. El pueblo tiene que entender que hay que defenderlos en la calle a como de lugar. Estamos en peligro porque si gana de nuevo la derecha ¿qué te parece que va a pasar?

Renata Labrado, integrante de la organización Nietes. Nieta de Palmiro Labrador, militante montonero asesinado en noviembre de 1976.

Como todos los años es necesario seguir sosteniendo la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, recordando a los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. Para fortalecer la memoria, más en este año que se cumplen 40 años de la vuelta de la democracia. Es fundamental reunirnos bajo la consigna de que la democracia es el único camino que tenemos como sociedad para organizarnos políticamente.

El 24 de marzo me interpela desde que soy chiquita porque mi abuelo fue asesinado por la patota Feced junto a mi bisabuelo, también tengo un tío abuelo desaparecido. Siempre mi papá y mi mamá, militantes de Hijos Rosario, nos explicaron por qué faltaba mi abuelo en la mesa y por qué era necesario seguir luchando por su memoria, para recordar y no olvidar jamás. Es necesario demostrar que esta historia nos tocó a todos más allá de los lazos biológicos, los 30.000 compañeros desaparecidos nos faltan a todos.

Seguimos con la lucha, queremos que los genocidas estén presos y que los complices, la pata civil y empresarial de la dictadura, también sean juzgados. Aún están libres en las calles como Blaquier, que murió impune.

Jesica Pellegrini, abogada de Derechos Humanos y causas de lesa humanidad y concejala de Rosario.

Porque la lucha por memoria, verdad y justicia es una lucha plenamente vigente, no solamente porque está abierta la herida y estamos buscando justicia por los 30.000 todos los lunes en el Tribunal Federal de Rosario, sino también por lo que significa para consolidar esta democracia que está crujiendo, sobre todo en esta ciudad donde los poderes son absolutamente impotentes para contrarrestar el miedo y la violencia. Más que nunca tenemos que marchar y seguir luchando.

