Lali Espósito defendió a Shakira ante las críticas: “Es música chiks y esto se hace desde siempre”

La última session número 53 de Bizarrap fue junto a Shakira y si bien ya pasaron pocos días de su estreno, la canción sigue siendo foco de debates y comentarios y lleva 110 millones de reproducciones. Desde su lanzamiento, las repercusiones no tardaron en llegar y hasta el mismísimo Piqué se hizo eco de las fuertes declaraciones de su ex en su última canción junto al productor argentino. Lali Espósito fue una de las que se refirió a las críticas que recibió la cantante por hacer foco en Clara, la nueva novia de Piqué, y por mencionar y hacer alegorías con productos de lujo como cuando afirma “Cambiaste un Ferrari por un Twingo/Cambiaste un Rolex por un Casio”.

En las redes sociales, celebridades y periodistas no dejaron pasar la oportunidad de opinar sobre los dichos de la artista colombiana, los cuales algunos son: “Una loba como yo/No está pa’ tipos como tú/A ti te quedé grande/Y por eso estás con una igualita que tú”.

Y quizás una de las estrofas más comentadas: “Me dejaste de vecina a la suegra/Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda/Te creíste que me heriste y me volviste más dura/Las mujeres ya no lloran/Las mujeres facturan”.

“¿Desde cuándo escribir una canción con despecho, bronca o desamor es incorrecto o puesto bajo la lupa de una moral específica? Es música chiks y esto se hace desde siempre. Se ve que llama más la atención si lo hace una mujer y una N°1 como Shakira, ¿no?”, escribió la cantante argentina a través de su cuenta de Twitter.

Luego, agregó: “No los veo rasgándose las vestiduras por canciones donde lo que se dice es misogino, machirulo o violento….Es más! Las cantan y bailan contentos”.

De esta forma, la actriz que interpreta a Wendy en Sky Rojo hizo hincapié en que existen muchísimas canciones que van en la línea de la de Shakira pero como son cantadas por artistas masculinos, no se las analiza con lupa ni se las critica por no seguir los lineamientos morales socialmente aceptados. “¡Es una ruptura y los artistas hacen de eso canciones!”, concluyó Lali, desdramatizando la situación.

