Lali Espósito confesó que pensó en “cantar desnuda” el Himno Nacional en el Mundial de Qatar

El 13 de enero llega a Netflix la tercera y última temporada de Sky Rojo, y es por ese motivo que Lali Espósito, junto a su compañero de tira Miguel Ángel Silvestre adelantaron el estreno en el programa El Hormiguero, de la televisión española, pero no sólo hablaron de la serie. Lali también recordó cómo fueron las horas previas a cantar el Himno Nacional argentino en la final del Mundial de Qatar 2022 y lo estresante que fue conseguir en poco tiempo un vestido que le quedara bien. “Pensé seriamente en cantar desnuda con la bandera argentina”, dijo en el programa.

.@lalioficial nos cuenta cómo vivió la experiencia de cantar en la final del Mundial de Catar #LaliSilvestreEH pic.twitter.com/bJPvaJaA2g — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 10, 2023

La actriz, que entró al estudio español envuelta con la bandera argentina y al grito de “vine a alardear”, comentó que recibió el llamado para cantar en la final el día anterior, tuvo una sólo ensayo y estuvo muy nerviosa porque el tono que requiere el Himno es mucho más bajo que el que ella suele tener, por eso pidió que por favor le hicieran una versión dos tonos más altos.

“Fue un calvario todo. Yo estaba de jarana en Qatar, estaba disfrutando el mundial como una turista más”.

La inseguridad la invadió, viéndose incapaz de hacerlo e incluso sintiendo que no tenía talento. Fueron sus amigos quienes la convencieron. Para colmo, no tenía un vestido acorde a la ocasión. “Fui corriendo a comprarme un vestido que ponerme. Esto Nome queda, esto otro tampoco, yo lloraba. Pensé seriamente en cantar desnuda con la bandera argentina”, prosiguió.

Al día siguiente solo tenía una prueba antes de la actuación. “Cuando entré al campo a probar el himno, me pusieron el track que no era. Casi me pierden”, recordó entre risas Lali, que apuntó que salió del camarín “rezando para que me pusieran el track que era” ya que no pudo ensayar la versión correcta ni una sola vez. “Salí entregándome al destino. Pero salió todo bien, y Argentina ganó la Copa del Mundo”.