La vuelta de Kevin Ortiz es una fija para visitar a Huracán el próximo lunes

Faltan varios días para una nueva presentación de Central en la Liga Profesional. El Canalla recién jugará el lunes frente a Huracán en Parque Patricios por la fecha ocho. Y si bien hay tiempo por recorrer el regreso de Kevin Ortiz al once titular es una fija. El volante cumplió ante Unión la fecha de suspensión y reemplazará a Agustín Toledo.

El ex Temperley no tuvo un buen rendimiento en el empate con el Tate. Era su primer partido como titular y se lo notó muy nervioso a pesar de haber jugado todo el encuentro. Nunca pudo hacer pie en el mediocampo y los volantes del equipo santafesino le ganaron siempre la espalda. A favor de Toledo, su acompañante fue Walter Montoya, que aún no está a pleno desde lo futbolístico y tampoco desde lo físico.

Miguel Russo no es un técnico de hacer demasiados cambios de un partido al otro. Pero habrá que ver con el correr de los días si el ingreso de Ortiz es la única modificación para enfrentar al Globo, que al cierre de esta edición se jugaba su pase a la zona de grupos de la Copa Libertadores en Lima ante Sporting Cristal.

El entrenador auriazul no es de mostrar las cartas en la previa de los partidos. Y quizás cambie nombre por nombre y nada más. Pero hay jugadores como Infantino y Véliz que no han mostrado virtudes para jugar desde el arranque. Una solución pronto es aprovechar el ímpetu de Lautaro Giaccone, autor del empate ante Unión, que justamente reemplazó a Infantino. Y darle una chance a Octavio Bianchi entre los once ya que siempre sumó minutos ingresando desde el banco de suplentes.

Con este panorama, el probable equipo de Central que buscará su primera victoria como visitante podría ser con: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Infantino o Giaccone; Montoya, Ortiz e Ignacio Malcorra; Jaminton Campaz y Véliz u Oviedo.

Árbitro designado

Yael Falcón Pérez es el árbitro que dirigirá el encuentro del lunes con Huracán. Hasta acá arbitró al Canalla en cuatro ocasiones con dos triunfos auriazules, un empate y una derrota.

La última vez con este árbitro fue en la primera fecha de la actual Liga Profesional en el triunfo canalla sobre Argentinos Juniors por 1-0 con tanto de Candia el pasado 27 de enero.

Ante el Globo, Falcón Pérez estará acompañado por Maximiliano Castelli como primer asistente y Lucio Méndez como segundo asistente. El encargado del VAR será Jorge Baliño.

Juega la reserva

Mañana será el turno de la presentación de la reserva de Central recibiendo desde las 9 a Huracán en el predio de Arroyo Seco.

El equipo de Germán Rivarola viene de caer por 4-2 ante Unión en Santa Fe y acumula 13 unidades con 4 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

Para este partido y por pedido expreso de Miguel Russo estarán en la alineación titular Ismael Cortez, Luciano Ferreyra y Luca Martínez Dupuy. La intención del técnico es que estos jugadores sumen minutos para no perder ritmo futbolístico.