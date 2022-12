La UNR aprobó su presupuesto para el año 2023

En el marco de la última sesión del año del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario, se aprobó el proyecto del Presupuesto 2023 con 33 votos a favor y 2 votos en contra. El monto asciende a 34 mil millones de pesos.



Por primera vez en la historia de la UNR, el presupuesto destinado a Escuelas y Facultades alcanza el 2% de incidencia en el presupuesto total, meta que el Consejo Superior oportunamente estableció como piso óptimo de participación.



Además, se prevé un incremento del 123% en políticas de Bienestar Universitario, 150% en ciencia y tecnología, y un aumento del 175% en materia de infraestructura.



“Estamos muy contentos porque en Consejo Superior aprobamos el presupuesto para el año 2023 y esto significa volver a contar con una herramienta fundamental de planificación de gestión. Tuvimos un año muy difícil, trabajando con la incertidumbre de no contar con un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional. Sin embargo no resignamos ninguna de las políticas con las que nos habíamos comprometido durante el 2022”, comentó el rector Franco Bartolacci, y agregó: “Tuvimos los dos primeros años de gestión en pandemia, con todo lo que eso significa. Aún así, hicimos el 100 por ciento de las cosas que se establecieron como prioridad en agosto de 2019. Es un esfuerzo colectivo muy grande que vamos a seguir consolidando para garantizar los derechos de la comunidad de la UNR”.



El presupuesto público de la UNR es una instancia de discusión, acuerdos, consensos y distribución de los recursos disponibles para el ejercicio del año entrante. Se trata de un instrumento de gestión y de información de las políticas públicas y un elemento de control y transparencia.



Cabe recordar, que la no aprobación del presupuesto nacional el año pasado y la reconducción del presupuesto 2021 al presente año, obligó a la Universidad a trabajar con una estimación que fue confirmándose mes a mes con los envíos de fondos por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias.



De todos modos, a pesar de no haber contado con una certera asignación de recursos que garantizara certidumbre para la totalidad del año, y aún en un contexto inflacionario que naturalmente tiene impacto en cualquier planificación presupuestaria, se ha podido llevar a cabo la ejecución de los fondos necesarios para llevar adelante cada una de las metas propuestas, en el marco de un trabajo colaborativo y responsable con autoridades de cada una de las dependencias.



“Destacamos la definición de destinar el 25 por ciento del presupuesto operativo a Políticas de Bienestar Universitario, que nos permite entre otras cosas, contar con el menú con precio más bajo de todo el sistema universitario nacional. Además, aumentamos un 150% la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación. El esfuerzo y el compromiso para llevar a cabo estos objetivos es de toda la comunidad de la UNR y de la sociedad en general, para sostener la educación pública y de calidad”, recordó el rector Bartolacci.





Más fondos para las Facultades y Escuelas



La propuesta incrementa en un 117% respecto del ejercicio anterior el crédito destinado a financiar los gastos de funcionamiento de Facultades y Escuelas, estableciéndose por tanto en la suma de $685.196.647, a lo que debe sumarse el Programa de mantenimiento edilicio para Facultades y Escuelas, que se incrementará en un 70%, fijándose en $49.039.900 para el corriente año.





550 millones en infraestructura



El monto presupuestado para obras de infraestructura, mantenimiento, seguridad e higiene tendrá un aumento del 175%, ascendiendo a un total de $550.000.000. Este incremento prioriza la continuidad del programa de inversión en obras en curso en todas las unidades académicas distribuidas en los distintos centros universitarios, así como en las dependencias centralizadas.



“Como nunca hay obras en todas las dependencias de la Universidad, priorizamos mejorar las condiciones edilicias de todos los espacios. Estamos convencidos que la UNR necesita una planificación de inversión sostenida en infraestructura para tener los espacios propicios para estudiar, enseñar e investigar”, explicó el Rector.



560 millones para Bienestar Universitario



En el rubro Políticas de Bienestar, se realizará un incremento del 123% para el programa de Becas Universitarias y se incorpora un rubro específico para financiar la puesta en marcha de un Centro de Salud en la Siberia, con $20.000.000 presupuestados, complementando las actividades que desarrolla el Centro de Salud 7 de abril. Conscientes de la importancia de la política de comedores universitarios, se proyecta una inversión de $ 241.000.000 para el ejercicio 2023, lo que permitirá consolidar la política de subsidio y ampliar la capacidad actual de cobertura, garantizando un mayor acceso a menús económicos y nutritivos que diariamente se ofrecen en Comedores UNR.



A su vez, se proyecta un incremento en la inversión del Programa de Residencias Universitarias puesto en marcha en el 2022, contemplando la inversión en nuevas residencias, tanto en la ciudad de Zavalla como en la ciudad de Rosario. También, la propuesta destina presupuesto específico para la implementación de un Procedimiento para la atención, acompañamiento y prevención de situaciones vinculadas a la salud mental de la comunidad educativa de la UNR, estipulado en $ 4.000.000. En este punto, se consolida la Red de Espacios de Cuidado, previéndose no sólo la continuidad del espacio Siberia sino también la creación de nuevas sedes en otros ámbitos donde la UNR tiene dependencias.



154 millones para políticas académicas y científicas



Para el Área de Ciencia, Tecnología e Innovación se prevé destinar la suma de $105.000.000, lo que representa un aumento del 150% respecto del ejercicio anterior. Con ello, aspiramos a recomponer, desde esta propuesta y progresivamente en los próximos años, la participación de los recursos destinados a la política científica de la UNR en el total del presupuesto, conscientes del valor estratégico que dicha decisión tiene para acompañar las tareas de equipos, investigadores e investigadoras, y garantizar la asignación de partidas específicas para el financiamiento de desarrollos y convocatorias en áreas estratégicas y consolidación de la incubadora de proyectos recientemente creada. Es la primera ocasión en la que se incorpora un ítem presupuestario específico para mantenimiento del reactor ubicado en Ciudad Universitaria.



El Área Académica y Aprendizaje contará con un presupuesto de $49.000.000 consolidando los programas que se vienen desarrollando. Es de destacar la puesta en marcha del Programa de contención de la matrícula y promoción del egreso, con un presupuesto asignado de $ 15.000.000, intentando con ello establecer políticas académicas para abordar los problemas de deserción e implementar a escala UNR experiencias exitosas de promoción del egreso desarrolladas en Facultades, como el programa Retomando de las Facultades de Derecho y Ciencias Agrarias. Al mismo tiempo, se prevé intensificar las líneas de formación y capacitación docente propuestas por la UNR, destinando a este rubro un monto estipulado en $ 7.000.000, inédito para nuestra Universidad. El monto presupuestado para obras de infraestructura, mantenimiento, seguridad e higiene tendrá un aumento del 175%, ascendiendo a un total de $550.000.000. Este incremento prioriza la continuidad del programa de inversión en obras en curso en todas las unidades académicas distribuidas en los distintos centros universitarios, así como en las dependencias centralizadas.“Como nunca hay obras en todas las dependencias de la Universidad, priorizamos mejorar las condiciones edilicias de todos los espacios. Estamos convencidos que la UNR necesita una planificación de inversión sostenida en infraestructura para tener los espacios propicios para estudiar, enseñar e investigar”, explicó el Rector.En el rubro Políticas de Bienestar, se realizará un incremento del 123% para el programa de Becas Universitarias y se incorpora un rubro específico para financiar la puesta en marcha de un Centro de Salud en la Siberia, con $20.000.000 presupuestados, complementando las actividades que desarrolla el Centro de Salud 7 de abril. Conscientes de la importancia de la política de comedores universitarios, se proyecta una inversión de $ 241.000.000 para el ejercicio 2023, lo que permitirá consolidar la política de subsidio y ampliar la capacidad actual de cobertura, garantizando un mayor acceso a menús económicos y nutritivos que diariamente se ofrecen en Comedores UNR.A su vez, se proyecta un incremento en la inversión del Programa de Residencias Universitarias puesto en marcha en el 2022, contemplando la inversión en nuevas residencias, tanto en la ciudad de Zavalla como en la ciudad de Rosario. También, la propuesta destina presupuesto específico para la implementación de un Procedimiento para la atención, acompañamiento y prevención de situaciones vinculadas a la salud mental de la comunidad educativa de la UNR, estipulado en $ 4.000.000. En este punto, se consolida la Red de Espacios de Cuidado, previéndose no sólo la continuidad del espacio Siberia sino también la creación de nuevas sedes en otros ámbitos donde la UNR tiene dependencias.Para el Área de Ciencia, Tecnología e Innovación se prevé destinar la suma de $105.000.000, lo que representa un aumento del 150% respecto del ejercicio anterior. Con ello, aspiramos a recomponer, desde esta propuesta y progresivamente en los próximos años, la participación de los recursos destinados a la política científica de la UNR en el total del presupuesto, conscientes del valor estratégico que dicha decisión tiene para acompañar las tareas de equipos, investigadores e investigadoras, y garantizar la asignación de partidas específicas para el financiamiento de desarrollos y convocatorias en áreas estratégicas y consolidación de la incubadora de proyectos recientemente creada. Es la primera ocasión en la que se incorpora un ítem presupuestario específico para mantenimiento del reactor ubicado en Ciudad Universitaria.El Área Académica y Aprendizaje contará con un presupuesto de $49.000.000 consolidando los programas que se vienen desarrollando. Es de destacar la puesta en marcha del Programa de contención de la matrícula y promoción del egreso, con un presupuesto asignado de $ 15.000.000, intentando con ello establecer políticas académicas para abordar los problemas de deserción e implementar a escala UNR experiencias exitosas de promoción del egreso desarrolladas en Facultades, como el programa Retomando de las Facultades de Derecho y Ciencias Agrarias. Al mismo tiempo, se prevé intensificar las líneas de formación y capacitación docente propuestas por la UNR, destinando a este rubro un monto estipulado en $ 7.000.000, inédito para nuestra Universidad.





Una Universidad comprometida con su tiempo



Para el Área de Extensión y Territorio se prevé la consolidación y crecimiento de tres programas estratégicos de la UNR: Universidad Abierta para adultos y adultas mayores, la Escuela de Oficios, y el Programa de Universidad Popular.



El Área de Internacionalización prevé un fuerte incremento del presupuesto destinado a movilidad académica, destinándose $ 14.000.000 para el 2023, de manera de poder incrementar sustancialmente los fondos previstos para los programas AVE, PILA y otros dispositivos que favorezcan el intercambio.



Ratificando la continuidad de una política innovadora en materia participativa, se destinarán $ 42.746.000 al Presupuesto Participativo 2023. Para el Espacio Cultural Universitario se prevé un presupuesto de $ 5.400.000 y para el Centro de Estudios Interdisciplinarios, de $ 4.700.830.



Además, se incorporan con partidas específicas dos ítems presupuestarios con dos de los novedosos programas que la UNR decidió impulsar el próximo año: la nueva Escuela de Ciencias Sociales y Humanísticas y la Secundaria Virtual UNR, cuyo plan de estudios fue recientemente aprobado por el Consejo Superior.



Se prevé, además, una inversión de $ 40.000.000 en el Área Innovación para la gestión, destacándose la consolidación del Campus Virtual, y la implementación del Guaraní 3 y los programas de digitalización y despapelización de la gestión institucional, con la consecuente inversión en capacitación y equipamiento técnico necesario para el cumplimiento de los fines.



Finalmente, las políticas de género y derechos humanos, que desde 2019 cuentan con presupuesto específico ratificando su priorización en la planificación institucional, consolidan su participación en el diseño para el presente año.



Se destinarán 18 millones de pesos para el Área de Género y Sexualidades, con el objetivo de continuar consolidando este tipo de políticas en todos los espacios de la Universidad. Por su parte, el Área de Derechos Humanos contará con 14 millones para su ejecución. Para el Área de Extensión y Territorio se prevé la consolidación y crecimiento de tres programas estratégicos de la UNR: Universidad Abierta para adultos y adultas mayores, la Escuela de Oficios, y el Programa de Universidad Popular.El Área de Internacionalización prevé un fuerte incremento del presupuesto destinado a movilidad académica, destinándose $ 14.000.000 para el 2023, de manera de poder incrementar sustancialmente los fondos previstos para los programas AVE, PILA y otros dispositivos que favorezcan el intercambio.Ratificando la continuidad de una política innovadora en materia participativa, se destinarán $ 42.746.000 al Presupuesto Participativo 2023. Para el Espacio Cultural Universitario se prevé un presupuesto de $ 5.400.000 y para el Centro de Estudios Interdisciplinarios, de $ 4.700.830.Además, se incorporan con partidas específicas dos ítems presupuestarios con dos de los novedosos programas que la UNR decidió impulsar el próximo año: la nueva Escuela de Ciencias Sociales y Humanísticas y la Secundaria Virtual UNR, cuyo plan de estudios fue recientemente aprobado por el Consejo Superior.Se prevé, además, una inversión de $ 40.000.000 en el Área Innovación para la gestión, destacándose la consolidación del Campus Virtual, y la implementación del Guaraní 3 y los programas de digitalización y despapelización de la gestión institucional, con la consecuente inversión en capacitación y equipamiento técnico necesario para el cumplimiento de los fines.Finalmente, las políticas de género y derechos humanos, que desde 2019 cuentan con presupuesto específico ratificando su priorización en la planificación institucional, consolidan su participación en el diseño para el presente año.Se destinarán 18 millones de pesos para el Área de Género y Sexualidades, con el objetivo de continuar consolidando este tipo de políticas en todos los espacios de la Universidad. Por su parte, el Área de Derechos Humanos contará con 14 millones para su ejecución.