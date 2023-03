La tecnología al servicio de la prevención

En la nueva central se cargan datos de vehículos buscados por la Justicia y, en caso de ser detectados por las cámaras inteligentes, se activa un sistema de alerta con comunicación inmediata a la autoridad competente. Del mismo modo funciona el sistema biométrico de reconocimiento facial.

“Al inicio de nuestra gestión, el área de seguridad solamente contaba con nueve cámaras, todas de muy baja resolución y no teníamos vehículos propios. Las luces del alumbrado público atrasaban treinta años. No podíamos ver las imágenes que se tomaban porque no había luz en la calle”, explicó Santacrocce.

Un año récord

2022 fue el año de mayor instalación de dispositivos en la ciudad. Se llegaron a las 260 cámaras y el año que arranca terminará con más de 300. En los últimos meses se habilitaron cámaras en Urquiza y Acebal; Urquiza y Figuera; Urquiza y Av. Illia; Urquiza y Ruta 9; Tomás de la Torre y arroyo Ludueña; Barrio Los Pinos; Zavala y San Martín; Tomás de la Torre y Puente La Paz; Tomás de la Torre y Av. J. Newbery (paso nivel); Ruta 9 y Av. J. Newbery; Ruta 9 y Echeverría; Ruta 9 y Catamarca; Ingreso a Profesional Country Club; Rotonda de ingreso a Funes Town; Tomás de la Torre y José Hernández; Tomás de la Torre y Minetti; Paseo de la Estación; Museo Murray; Fiscalía Municipal; Elorza y Leloir; Elorza y San José; Santa Fe y Elorza; Candelaria y Santa Fe; San José y Pte. Perón; San José y H. Yrigoyen; Angelomé y Sarmiento; Elorza y Fuerza Aérea; Elorza y Ruta 9; Plaza San José; Galindo y Ruta 9.

“Cualquiera que venga a cometer un hecho ilícito, o de entrada o de salida, lo vamos a encontrar. Tenemos lectoras de patentes, 260 cámaras en todo el casco urbano. Además, ya tenemos un centro de monitoreo y estamos por colocar dos más”, aseguró Santacrocce.

El intendente afirmó que Funes pasó de ser un municipio que a veces recolectaba los residuos a ser una ciudad en la que hoy se brinda salud, seguridad y transporte. “Tuvimos que hacer todas las líneas de cables subterráneas totalmente nuevas. Las obras de cloacas y agua son claves para cambiar la calidad de vida de la gente, tanto por su salud como por el medio ambiente. En nuestro mandato, a Funes llegaron estaciones de servicios, pymes, imprentas, emprendedores más chicos y eso significa puestos de trabajo”, dijo el intendente y agregó: “En más de 100 años se pavimentaron 125 cuadras, y nosotros en tres años llevamos hechas casi 600, que son aquellas arterias primarias de cada barrio. Ahora estamos comenzando con la segunda parte, que son las arterias secundarias de cada uno de ellos”.