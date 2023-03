La Superliga metió seis descensos y hay clubes que no están de acuerdo

La Asociación Rosarina le dio a conocer a los delegados de los clubes los detalles del formato de las categorías superiores y en este caso el de la Superliga trajo inmediatas reacciones en redes sociales y también la presentación de Calzada, que pidió mediante nota que se retrotraigan los cambios al certamen planteado semanas atrás por asamblea.

En el formato que se presentó a los delegados en la reunión del lunes (asistieron muy pocos) se informó que la fase regular de la Superliga (que ya arrancó) estará dividida en dos zonas de 13 equipos (A y B) y que la fase regular tendrá a todos contra todos en cada grupo a dos ruedas.

Luego, para los octavos de final clasificarán los 8 primeros de cada zona y jugarán cruzados playoffs al mejor de tres partidos: 1 A vs. 8 B y así sucesivamente.

En cuartos de final los ganadores de octavos se ordenarán por méritos (no se aclaró el detalle) y jugarán playoffs al mejor de tres partidos. La semifinal será al mejor de tres partidos y la final al mejor de 5.

El tema más candente fue el del descenso: Bajan a la B directo el último de cada una de las zonas una vez terminada la fase regular.

Luego jugarán playout al mejor de tres entre: 9A vs. 12B, 9B vs. 12a, 10A vs. 11B, 10B vs. 11A. Los ganadores de quedan en la categoría. Los perdedores descienden.

Además, dieron estos detalles para la plantilla para presentarse en un juego.

1) Mínimo en cancha 9 jugadores.

2) Mínimo en planilla 2 jugadores juveniles (2do año U15 a 19 años).

3) Mínimo U23 1 jugador.

4) Mínimo mayores 3 (24 años o más)

5) Máximo mayores 8.

6) Máximo de extranjeros 3.

7) El extranjero menor cumple ficha de mayor.