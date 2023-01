La session #53 entre Bizarrap y Shakira rompe récords de streams y escuchas

La explosiva alianza entre el productor argentino Bizarrap y la cantante colombiana Shakira, que este miércoles estrenaron juntos la “Bzrp. Music Session #53”, está batiendo récords de escuchas, reproducciones y streams.

La canción, subida a redes, ya tiene 39 millones de visualizaciones en Youtube y se convirtió en la canción latina con mejor debut en la historia de esa plataforma, superando ampliamente a “Despacito RMX” que alcanzó 24,8 millones en 24 horas.

Además, la colaboración entre la estrella mundial colombiana y el fenómeno argentino Bizarrap tuvo el “mejor alcance” con 3,6 millones de reproducciones en la primera hora y la Music Session con más reproducciones de stream en menos de 24 horas.

Shakira se convirtió también en la artista femenina con el mejor debut (#1) en una Music Sessions.

Para esta Session, Bizarrap trabajó con el audio particular de sus sintetizadores y junto a Shakira buscaron un espíritu vinculado a los años 80 con sonidos característicos en una pista de hyper-pop moderno y a la vez nostálgico.

La colaboración entre Bizarrap y Shakira es la número 53 de las distintas que ha mantenido el músico argentino con cantantes locales como Duki o Paulo Londra y extranjeros como Quintero, que posicionaron a Biza como uno de los productores más destacados y escuchados en todo el mundo.

En la canción, Shakira apeló a la descarga confesional para escribir sus partes: “Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”, canta Shakira en relación a su ex, el futbolista Gerard Piqué, excompañero de Messi en el Barcelona, y con el que la colombiana tiene dos hijos.

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, frasea una estrofa del nuevo hit mundial.

El productor musical viene de cerrar el 2022 como el argentino más escuchado del mundo, según datos oficiales de Spotify, la plataforma de música con más de 456 millones de usuarios en todo el mundo.

En la Argentina, Spotify reveló que el género urbano se consolidó entre las preferencias de los oyentes a nivel mundial, y él con su “Session #52” junto al español Quevedo fue la que más reproducciones registró en el país.

En tanto, la compositora y cantante Shakira lanzará este año su duodécimo álbum de estudio Monotonía, que ya tuvo dos anticipos (“Te felicito” y el que da título al disco que la reúne con el puertorriqueño Ozuna y se conoció el 19 de octubre pasado).