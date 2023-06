La sentencia de Russo tras el empate de Central ante Colón y el mercado de pases que se avecina

“Sin la pelota no se juega”, argumentó el DT sobre lo que dejó el 1-1 con el Sabalero en el Gigante. Y en cuanto a los refuerzos que tiene en mente, el entrenador pidió ir con calma. “Primero me deben decir cuánta plata hay para gastar”, expresó con una sonrisa

“Sin la pelota no se juega”. Así de simple y sencillo argumentó Miguel Ángel Russo el flojo rendimiento que mostró Central ante Colón en el Gigante, donde si bien logró estirar el invicto jugando en casa, también dejó pasar una gran chance de seguir escalando posiciones en la tabla.

El DT volvió a hacer hincapié en el flojo rendimiento del mediocampo, que no pudo (o supo) tomar la iniciativa nunca. “Erramos mucho con los volantes. Sin la pelota no se juega”, sentenció Russo tras el 1-1 frente al Sabalero.

Y enseguida profundizó: “Tuvimos la suerte de ir a buscar y empatar rápido. Estas son verdaderas pruebas y un aprendizaje permanentemente, sobre todo, para los más chicos. Además, enfrente estaba un rival que sabíamos que iba a ser muy duro, que no perdió mucho pero sí empató bastante”.

En cuanto al desempeño de los volantes, el entrenador auriazul opinó: “Siempre hay cosas para corregir, como el pase en el medio. Erramos mucho en esa zona y eso que tenemos juego con Giaccone, Campaz y Malcorra. Erramos muchas pelotas fáciles”. Y reiteró como zanjando la cuestión: “Esto es simple: sin la pelota no se juega”.

Sobre el rendimiento del pibe O’Connor, una de las apuestas que hizo Miguel en reemplazo del suspendido Mac Allister, el técnico afirmó: “Es normal que le cueste porque esto es un aprendizaje permanente. Entiende el juego y lo saqué nada más por la amarilla que tenía, sino no lo hubiese tocado”

“La idea es llegar lo más alto posible”, disparó Russo sobre el objetivo que tiene fijado el plantel, aunque para conseguirlo “también hay jugar que de la misma forma, es decir, de local como visitante”. “Buscaremos seguir mejorando con calma”, aseguró Miguel.

Y teniendo en cuenta que al certamen le quedan apenas 6 fechas, el entrenador ya comenzó a palpitar el mercado de pases que se avecina. “Primero me deben decir cuánta plata hay para gastar”, expresó Russo con una sonrisa. Aunque enseguida añadió: “La gestión del club es buena y hay que ver quién se podría ir y quién no. Vamos con mucha calma y tranquilidad”.

“Hay que tener calma. Lo bueno es que todos tienen contrato hasta fin de año. Siempre estamos buscando alternativas porque no es fácil ponerse esta camiseta. No es simple. Lo importante es que si tenemos que retocar, no son grandes cosas”, afirmó Miguel.