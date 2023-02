La selfie y el cadáver de Picasso, la singular combinación que atrae las miradas en ARCOmadrid

Mercedes Ezquiaga, Télam

Con una polémica escultura del pintor Pablo Picasso muerto, a escala 1 a 1, que lo muestra recostado sobre una tarima, casi como una atracción turística, y que cuesta 45 mil euros, la polémica está garantizada en la feria internacional de arte contemporáneo ARCOmadrid, que abrió este miércoles en el predio de IFEMA, donde se desarrollará hasta el próximo domingo, y que ofrece como la obra más cara de esta edición un Joan Miró, por 1,6 millones de euros (La femme et l’oisau).

Entre cafecitos y croissants, en el espacio de encuentro Guest Lounge de la feria, diseñado por Hanghar & estudio DIIR, inspirado en el Mediterráneo, tema central de la feria, con tonalidades amarillas, una gran carpa roja y muebles de geométrica calidez, la directora de la feria repasó los más destacado de la actual edición, el programa general, el sector Opening y su apuesta por el galerismo joven, y la destacado presencia latinoamericana a través de la sección “Nunca lo mismo”, donde “algo está en constante cambio”, dijo López, como metáfora de la región.

Sin dudas, todas las miradas y “selfies” se las lleva, increíblemente, el “cadáver” de Pablo Picasso, la escultura hiperrealista, tallada en epoxi y resina, con vestimenta real, del artista Eugenio Merino, que emula una suerte capilla ardiente, en este 2023 que recuerda al malagueño por los 50 años de su fallecimiento. Hay también en el stand una máscara mortuoria de Lorca a 8 mil euros.

“Eugenio Merino es un artista que siempre está intentando buscar cierta ironía, cierta crítica sobre los recursos de la cultura. Las efemérides como los 50 años de la muerte, no deja de ser un cliché turístico para vender merchandising y generar desplazamiento de turismo. La idea es que al final convertimos a estos personajes culturales en un polo de atracción para la cultura de masas, pues tengas un merchandising se haga su selfie. El trabajo de Eugenio siempre tiene esa ironía”, dijo a la agencia de noticias Télam el historiador Miguel Angel Sánchez, director y propietario de la galería ADN donde el público se toma selfies con la singular obra.

¿Cuáles son las expectativas de venta? “Ni idea. Con este tipo de trabajo tan peculiar es difícil hacer una aproximación. Veremos. No te puedo decir «a priori» si tendremos comprador o no. Ocurre que vienen todas las cámaras, la prensa se queda con esta imagen icónica y genera un efecto mediático que en otros lados no tiene. Creo que tiene que ver con una inmadurez sociopolítica por la que buscamos siempre el recurso más rápido, limpiando la propuesta de otras capas de significación que siempre están. Y se provoca este peregrinaje a ver la pieza”, añadió Sánchez.

Mientras, alguien de fondo, se toma otra selfie con el difunto. Es el mismo artista que en otras ediciones de Arco ha exhibido al dictador Franco dentro de una heladera, “una nevera”, mejor decir por aquí.

Podríamos parafrasear un manifiesto que nada tiene que ver con el arte y decir que “un fantasma recorre la feria ARCO”, pero no cualquier fantasma: el de Picasso. Ocurre que justo enfrente de la galería ADN, donde el público continúa sacando selfies con la figura mortuoria, cruzando el pasillo, vuelve a aparecer un homenaje al malagueño, esta vez con un sentido en las antípodas, en forma de refugio para inmigrantes que deben abandonar su país, una casilla, con las medidas exactas: cuatro metros, de las mismas que usan los refugiados en el mundo, pero cuyo contorno alberga diferentes fragmentos que replican al famosísimo Guernica del mismo artista.

“Es una obra del artista Eugenio Ampudia, que lo que hace es tomar el Guernica en su tamaño real. O sea, si todas los paneles de esta caseta se desplegaran tendrías una réplica de la obra en su tamaño real. Y además aquí la puedes apreciar mucho mejor que a la real. En el museo no puedes”, aseguró el galerista Gregorio Cámara, codirector artístico de la española Max Estrella.