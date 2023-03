La Rosarina ya tiene las nuevas zonas para la elite local y la Primera B

El miércoles la Asociación Rosarina comenzó a comunicar a los diferentes delegados de los clubes las nuevas zonas (hubo cambios con respecto a lo anunciado en su momento) y los programas de juego para los torneos locales que ya están a la vuelta de la esquina.

Hubo algunos pequeños errores o confusiones que descubrieron los delegados tras leer los grupos de Whattsapp y fueron informando a la Rosarina. Ya en jueves hubo información oficial en redes sociales.

En la máxima categoría habrá 26 elencos y la fecha de inicio se pactó para jugarse del 17 al 19 de marzo. En principio se propone el viernes como día de juego con la chance de que los clubes comuniquen si necesitan ser locales en otro día. La B pasó a los domingos.

La fecha 1 de la máxima categoría en su zona 1 tendrá a Temperley vs. Newell’s, Atalaya vs. Atlético Fisherton, Unión y Progreso vs. Calzada, Provincial vs Unión de Arroyo Seco, Regatas vs. Atlantic Sportsmen y Saladillo vs. Ciclón. Libre estará Caova.

En la zona 2, quedará libre Sportsmen y jugarán Gimnasia vs. Tiro Suizo, Talleres de Arroyo Seco vs. Rosario Central, El Tala vs. Sportivo Federal, Echesortu vs. Libertad, Náutico vs. Alumni de Casilda y Los Rosarinos Estudiantil vs. Sportivo América.

Mientras, la Primera B también tendrá dos zonas y se iniciará el 26. En la 1 estarán Puerto San Martín, Independiente de Ricardone, San Telmo de Funes, Ben Hur, Red Star de San Lorenzo, Gimnasia B, Edison, Garibaldi de Fray Luis Beltrán, Fortín Barracas, Atalaya B y Atlantic Sportsmen B.

En el grupo 2 jugarán Universitario, Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Echesortu B, Provincial B, Náutico B, Paganini Alumni de Granadero Baigorria, Unión Sionista, Maciel, Gimnasia C, El Tala B y Servando Bayo.

La primera fecha será con Independiente vs. Atlantic, San Telmo vs. Atalaya, Ben Hur vs. Fortín, Red Star vs. Garibaldi, Gimnasia B vs. Edison. Libre: Puerto.

Universitario vs. Gimnasia C, Talleres vs. Servando, Echesortu B vs. El Tala B, Náutico B vs. Maciel, Paganini vs. Sionista. Libre: Provincial.