La rosarina que perdió todo, abrió taller de costura y capacita a chicas y chicos del Santa Fe Más

Elida Alderete tiene 45 años, actualmente es tallerista de costura en la institución Latiendo Corazones de barrio Alvear, ubicado en pasaje Achupallas 4041 de Rosario.

Lleva adelante el taller de costura que pertenece al programa Santa Fe Más del gobierno provincial, el cual tiene como principal objetivo brindar herramientas para la inserción de jóvenes en el mundo del trabajo.

Elida sufrió el incendio de su taller que la llevó a perderlo todo. Se recuperó, volvió a abrir su espacio de trabajo y hoy su historia de vida personal es de motivación para las jóvenes que participan en el taller de costura del gobierno de Santa Fe.

“Yo comencé a confeccionar a partir de una necesidad económica. Mi inquietud y creatividad me llevó a acercarme a este oficio, mis primeros pasos fueron movidos curiosidad. Observé en una vidriera cuchas para perros y proyecté la posibilidad de replicarlas para luego comercializarlas. Al principio no contaba con materiales. Busqué la materia primara para trabajar pero también la mejor técnica de costura. Mis primeros materiales para trabajar los saqué de sillón que estaba en la calle y comencé con una máquina que me prestó una vecina”, explicó Alderete.

Así fue cómo ella logó tener su primer emprendimiento vendiendo cuchas para perros, y con lo recaudando logró expandir sus productos y fue incorporando almohadones, cortinas a medidas y pecheras por encargue, entre otros productos.

Elida al ver que su emprendimiento se encaminaba pudo adquirir un crédito y de esta forma comprarse su primera máquina de coser y luego la segunda cuando un incendio destruyó su taller y con ello todos los materiales que ella tenía para emprender.

“A pesar de la angustia y lo sucedido seguí adelante. Volver a comenzar de cero no fue fácil. Hoy no sólo enseño costura en el programa Santa Fe Más, también cuento mi historia personal como motivación para las jóvenes que participan. Todo proceso lleva su tiempo. No hay que bajar los brazos. Es lo que intento transmitir”, añadió emocionada.

Elida capacita a 15 chicas en costura todos los martes y jueves entre la hora 14 y las 16.30. Los cursos duran nueve meses y las chicas aprenden a confeccionar bolsos, mochilas, manoplas, gorros y otras prendas que luego venden por internet y hasta en ferias barriales.

Para el director provincial de Desarrollo Territorial, Camilo Scaglia, la historia de superación de Elida es fundamental para que llegue a cada chicos, a cada chica de la provincia de Santa Fe. “Esto busca el programa. Capacitar, enseñar, acompañar en la búsqueda del primer empleo formal para jóvenes de entre 16 y 30 años. Pero, además, transmitir un mensaje claro. El empleo es el factor ordenador de cada familia, da estabilidad y perspectiva de futuro. Esto es lo central en esta política de Estado”, agregó.

La Directora Provincial del Programa “Santa Fe Más”, Mariana Recalde, describió: “Vemos cómo día tras día, semana tras semana, aparecen a lo largo y a los ancho de nuestra provincia historias de superación como ésta” y agregó: “Uno de los ejes de la gestión de Omar Perotti es la generación de empleo. Por eso capacitamos en oficio. Es esencial que el Estado acompañe a los jóvenes en el desarrollo de su preparación y brinde herramientas y oportunidades concretas para incorporarse al mercado laboral formal, para que de esa manera puedan elegir y concretar sus proyectos de vida”.