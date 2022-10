La renovación de Mateo Tanlongo paso a ser una prioridad para la dirgencia canalla

El volante de 19 años finaliza vínculo con los auriazules el próximo 31 de diciembre. Y si antes de esa fecha no llega a un acuerdo con la directiva canalla para rubricar un nuevo contrato, Toto pasará a ser dueño de su pase a partir del prímer día de 2023

La renovación de contrato de Mateo Tanlongo es tema prioritario para la dirigencia de Rosario Central. El volante de 19 años finaliza vínculo con los auriazules el próximo 31 de diciembre. Y si antes de esa fecha no llega a un acuerdo con la directiva canalla para rubricar un nuevo contrato, Toto pasará a ser dueño de su pase desde el 1ero de enero de 2023. Por estas horas, en Arroyito abren expectativas de poder encaminar la renovación con un nuevo interlocutor y por la tarde está pactada una nueva reunión. Es que desde hace pocos días Tanlongo firmó con la empresa Stellar Sports, que representa varios jugadores que participan en las ligas más importantes del Mundo. El que ahora defenderá los intereses de Tanlongo será el agente inglés Kristian Bereit.

Hay charlas entre las partes desde hace buen tiempo. Pero el acuerdo está lejos. Entre varias diferencias, la que se destaca por encima de muchas, pasa por el valor de la cláusula de rescisión que tendría ese nuevo contrato. Los dirigentes auriazules pretenden fijar una cifra millonaria para esa obligación, que cuentan que estaría por encima de los 10 millones de dólares; mientras que desde la vereda de enfrente solo aceptarían una cláusula por ese valor si se define el salario del jugador en relación al monto de ese requisito contractual. Entre esas posturas distantes, hoy no hay renovación.

A esta altura de las circunstancias, con el torneo finalizado y a poco más de dos meses de que se venza el contrato, asoma difícil que se llegue a un acuerdo por la continuidad de Tanlongo en Central. Pero los directivos canallas no bajan los brazos y mantienen sus expectativas de lograr el objetivo. Eso sí, la intención dirigencial es resolver el tema cuanto antes. Es que si no hay renovación, los auriazules tendrán que reforzar sí o sí esa posición.

Hasta ahora, las negociaciones buscando solucionar el tema fueron con el papá de Mateo, Fabián Tanlongo. Pero ahora tomará la posta el inglés Bereit, que también representa a otros futbolistas argentinos que, en su mayoría, militan en clubes de primera línea. ¿Ejemplos? Los arqueros Esteban Andrada, Gerónimo Rulli y Sergio Romero; los defensores Nicolás Tagliafico, Alan Franco y Marco Rojo; los volantes Fausto Vera y Agustín Almendra; y el delantero Guido Carrillo.

Tanlongo tiene 19 años, y fue uno de los jugadores que se potenció desde la llegada de Carlos Tevez. El volante disputó 17 partidos de los 24 del ciclo que comanda el Apache y fue titular en 12 de ellos. Toto debutó en primera en enero de 2021 de la mano de Kily González, en una derrota de Central como visitante de Lanús por 2 a 0. Desde entonces sumó 34 juegos en primera y estuvo desde el arranque en la mitad de ellos.

Además, durante su paso por las divisines inferiores de Central, Tanlongo fue citado a participar en distintas selecciones juveniles. Eso le valió firmar su primer contrato profesional muy joven, a mediados de 2019 y por un lapso de duración de 2 años y medio.

En situación similar a la de Tanlongo se encuentran otros dos futbolistas del plantel de Central: el arquero Mauricio Maslovski (22), y el defensor Fernando Rodríguez (22). Por Maslovski, que hace tiempo integró la selección Sub 15, ataja generalmente en la reserva, y aún no debutó en primera, todavía no hay decisión dirigencial de renovar. Distinta es la situación del Colo Rodríguez, que tiene 4 partidos en el círculo superior e hizo su estreno en primera hace algunas semanas por decisión de Tevez. En principio, el defensor zurdo esta cerca de acordar un nuevo vínculo.