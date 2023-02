“La reina desnuda” de José Campusano y el tanque “Ant-man”, los estrenos de la semana

El penúltimo jueves de febrero tendrá dos novedades cinematográficas en los principales complejos de la ciudad. En primer lugar, se conocerá La reina desnuda, la última producción del reconocido director argentino José Celestino Campusano que tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y que ahora llega a las salas de todo el país. También, y como ya había sido anunciado, se podrá ver Ant-Man 3: Quantumania, un tanque estadounidense que cuenta con la dirección de Peyton Reed y las actuaciones protagónicas de Paul Rudd y Evangeline Lilly.

“La reina desnuda”

Del director de Fango y Bajo mi piel morena, José Celestino Campusano, este jueves se conoce La reina desnuda, un drama argentino que sigue a Victoria, una joven que acaba de perder un embarazo y de separarse de su pareja, que se ve involucrada en un problema legal por la herencia de su padre, mientras que intenta modificar su atropellado estilo de vida. La película cuenta con la actuación protagónica de la rosarina Natalia Page quien encarna a esta protagonista que trabaja como pasante en el área de desarrollo social del municipio y que lleva adelante una vida sexual y afectiva turbulenta en un pueblo donde las miradas que sojuzgan aprietan cada vez más.

El elenco de la película es santafesino, algo que para Campusano fue clave. “Desde nuestra primera producción es así, cada película debe ser una oportunidad para quienes nunca actuaron, sea en roles principales o secundarios; el talento está en todas partes. Hemos filmado en Estados Unidos, Brasil, México, Bolivia, Chile, siempre dando lugar a gente nueva, que tiene mucha dedicación con el arte. En La reina desnuda, todo el elenco no sólo es santafesino sino también debutante”, explicó Campusano en una nota publicada en Rosario/12.

La película cuyo elenco se completa con Dolores Moriondo, Alek Molnar, Joaquín Colombo y Franco Ganuza se podrá ver en distintos días y horarios en el cine público El Cairo con una función especial con presencia del director que tendrá lugar el viernes, a las 20.30.

“Ant-Man 3: Quantumania”

Bajo la dirección de Peyton Reed (reconocido por dirigir las películas de comedia Yes Man, Bring It On y The Break-Up) y con las actuaciones protagónicas del comediante Paul Rudd junto a Evangeline Lilly este jueves se conoce la tercera parte de la saga Ant-Man. En esta oportunidad la propuesta comienza cuando la vida de Scott Lang está a punto de cambiar. Junto a Hope deberán enfrentarse a un nuevo problema cuando un experimento falle y los lleve al Reino Cuántico junto a los padres de Hope. Allí descubrirán criaturas y vivirán una gran aventura lejos de los Avengers.

“Cómo cambió mi vida por interpretar a este personaje es realmente notable y se ha profundizado mucho en los últimos años. En muchos aspectos es genial, y en otros tengo que pensarlo”, aseguró Rudd en diálogo con la agencia nacional de noticias Télam de cara al lanzamiento del film que tuvo su preestreno este miércoles en las principales salas rosarinas.

Como no podía ser de otra manera, además de la dupla protagonista el film tiene como antagonista a Kang el conquistador encarnado por el actor estadounidense Jonathan Majors, que en 2020 saltó a la fama con su papel en la serie dramática y de terror sobrenatural Lovecraft Country. “Mi personaje tiene mucho para hacer, y tiene una manera muy particular de lograrlo”, adelantó.

El primer choque ocurrirá cuando Scott Lang/Ant-Man (Rudd) llega al conocido como Reino Cuántico, tras reducirse a escala subatómica para explorar ese misterioso plano junto a su hija, Cassie (Kathryn Newton); su compañera, Hope (Lilly); y los padres de ella, Hank (Michael Douglas) y Janet (Michelle Pfeiffer). Pero poco se imaginaba la particular y algo disfuncional familia que el viaje terminaría confrontándolos con el Conquistador, despertando su terrible amenaza.

Ant-Man 3: Quantumania se podrá ver desde este jueves en los cines Showcase, Hoyts, Cinépolis, Monumental y Del Centro.