La Provincia sigue adelante con su ambicioso programa de construcción de trazas rurales

Desde el año 2021, el gobierno de Omar Perotti viene dando respuesta a una deuda histórica para su entramado productivo: la construcción y refacción de trazas rurales que aportan condiciones de igualdad a la vida de las familias que habitan el campo santafesino y ofrecen previsibilidad y desarrollo a los productores. Gracias a estas obras estratégicas, más de un centenar de escuelas ya pueden desarrollar sus actividades en períodos lluviosos, ya que el acceso dejó de ser un problema para la asistencia de más de 3.200 docentes, estudiantes y auxiliares. Además, la producción de muchos establecimientos agropecuarios y tamberos alejados de las principales rutas, ya dejó de tener inconvenientes en ser trasladada para su comercialización.

El gobernador de la provincia Omar Perotti, al referirse a la importancia de este programa, sostuvo que “tenemos el convencimiento de que hay que empezar a revertir el éxodo del campo, arraigar a nuestras familias, que los jóvenes vuelvan a mirar al campo como una opción de vida. Si fortalecemos la cultura del trabajo que hay en los ámbitos rurales, vamos a tener una provincia y una Argentina mucho mejores”. Cabe recordar que la gestión provincial, a la par de Caminos de la Ruralidad, ejecuta también políticas de mejora de la conectividad a través de la fibra óptica y de fortalecimiento del sistema de electrificación rural.

Cerca de 10 mil millones de pesos de inversión

En el marco de Caminos de la Ruralidad, la evaluación de las trazas y el diseño de las obras se llevan adelante en conjunto con los actores sociales y productivos de cada localidad, junto a los cuales se conforma un consorcio vecinal, que es responsable de controlar el correcto avance de las obras y de garantizar su cuidado y mantenimiento.

Este programa, en sus 30 meses de existencia, contó con una asignación presupuestaria actualizada de 9.652 millones de pesos y, de lo previsto para el año 2023, ya se ejecutó el 62% en convenios. Con los últimos avances, esta iniciativa provincial ya financió obras en 18 de los 19 departamentos santafesinos, totalizando más de 1.000 kilómetros de caminos comunales.

El impacto de Caminos de la Ruralidad en el desarrollo productivo se refleja claramente en su alcance territorial: las obras ya beneficiaron la producción de 119.330 bovinos de carne, 50.531 cabezas de porcinos y 76.727 cabezas de ganado menor radicados en 173.658 hectáreas ganaderas; 60.103 cabezas de bovinos de leche que producen 361.935.838 litros de leche al año; 13.617 colmenas y 100.726 hectáreas agrícolas.

En los primeros días de mayo, el gobernador Perotti, al inaugurar dos trazas en el departamento Las Colonias, manifestó que “este es un programa de mucho impacto, que implica poder estar conectados. En una provincia como la nuestra, con un perfil agroindustrial agrícola tan fuerte, no debimos haber dejado pasar tantos años sin políticas de estas características”.

El mandatario, señaló además que, a través de Caminos de la Ruralidad, la gestión procura “generar las condiciones para que la gente se quede en el campo y se arraigue, y que los jóvenes vean ahí mismo un futuro distinto. Esto es lo que buscamos, que el campo no sea solamente una alternativa económica o que se lo mire porque genera exportaciones y divisas. Queremos que al campo se lo acompañe como una forma de vida, como una forma de arraigo, donde cada uno pueda crecer y desarrollarse, sin tener que abandonar el lugar en el que nació, donde le gusta estar, y que además atraiga a más personas que quieran radicarse allí”, agregó finalmente.

Una obra que llena de orgullo a muchas familias

En aquella misma inauguración estuvo presente la directora del Centro Educativo Rural N.º 265 “Las Higueritas”, Bárbara Lemos, quien sostuvo que “el anhelo y la necesidad de una mejora en el camino para sostener la asistencia cruzó muchas generaciones. Es un gesto político acertado y acciones concretas que hoy materializaron ese sueño para nuevos niños, que en su esencia mantienen el espíritu de todos los que habitaron esta escuela”, valoró.

En el acto de inauguración de una traza en Arroyo Seco, departamento Rosario, se hicieron presentes productores regionales, entre ellos la productora de hortalizas, doña “Chiche” Traverso, quién resaltó que “hace más de 60 años que vivo en esta localidad, toda mi vida viví en el campo, mis padres eran tamberos y yo incursioné en la siembra de hortalizas. Para mis tres hijos era un sacrificio enorme ir a la escuela, los días de lluvia era imposible salir, por eso presenciar este momento me llena de felicidad”.

En tanto, el productor Juan Traverso, afirmó que “todavía no puedo creer que esto esté sucediendo. Como productor era algo impensado para mí, ya que esta obra beneficia a toda la zona sur, que estuvo muy postergada a lo largo de los años, y como consecuencia de ello se produjo el éxodo rural. Hace algunos años aquí vivían muchas familias y en la actualidad somos unas pocas. Yo creo que tras esta obra muchas familias van a volver a esta región. Crecí y me crié en el campo, por eso el arraigo que tengo con esta localidad es muy fuerte. Esta obra me llena de orgullo”.