La plataforma Netflix anunció la llegada de 34 series, películas y realities coreanos para este año

En tanto, y en el terreno del género romántico, se sumarán las tiras Tu tiempo llama, Behind Your Touch, Curso intensivo de amor, La chica enmascarada, Destined With You, ¡Doona!, King the Land: Batalla de amor y See You In My 19th Life, entre otras.

Las series de intriga Sabuesos y Celebridad: La chica enmascarada, los dramas Una dosis diaria de sol, Queenmaker y The Good Bad Mother y la historia apocalíptica de Adiós, Tierra también integran la nómina de producciones que estarán disponibles.

Además, luego del probado éxito que tuvieron el año pasado las películas y realities surcoreanos, Netflix ampliará el catálogo con la inclusión de Jung_E, con estreno este viernes 20 de enero; Boksoon debe morir, sobre una asesina profesional; y Creyente 2, secuela de la cinta de acción centrada en un grupo de pandilleros narcotraficantes, son algunos de los films de la lista.

Bailarina, La partida de go, Identidad desbloqueada y los documentales Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film, sobre el primer cortometraje del cineasta ganador del Oscar del título, y En el nombre de Dios: Sagrada traición, también tendrán su lanzamiento durante este año.

Por último, para los realities también habrá lugar, con propuestas como Habilidad física: 100, Siren: Survive the Island, Zombieverse, Nineteen to Twenty y El plan del diablo.

Tras conocerse la noticia, Don Kang, vicepresidente del área de Contenidos de Corea del Sur, aseguró que este año irán “más allá” en términos de historias: “Con esta oferta de títulos, Netflix seguirá siendo el destino final para historias coreanas atractivas, diversas y que hay que ver”, dijo el ejecutivo.

“Nos emociona muchísimo la variedad que compartiremos con nuestros miembros. Sin duda hay una película o una serie con o sin guion para todos, y esperamos con ansias que nuestras producciones coreanas conecten con las audiencias de todas partes del mundo”, finalizó.