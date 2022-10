La Plata dijo “no”, y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado llevarán su show a Huracán

“Trabajamos mucho en estos días para poder ofrecer esta alternativa y tenemos más ganas que nunca de vivir un nuevo encuentro, de despedir el año y esta hermosa gira que llamamos Rock and Roll, como lo soñamos. Será una fiesta. Es nuestra promesa”, expresó la banda en sus redes sociales sobre el vivo que reunirá a seguidoras y seguidores en el Tomás A. Ducó a las 21, en el marco del tour que hasta ahora tuvo paradas en Montevideo, San Luis y España, entre más.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el grupo acompañante del Indio Solari que el jueves pasado anunció que el show que tenía previsto para el 12 de noviembre en el Estadio Único de La Plata no se llevará a cabo por la falta de habilitación de la capital bonaerense, confirmó que la fecha será reprogramada para el sábado 19 de ese mes en el porteño estadio del Club Atlético Huracán.

Por eso, “obligados a reprogramar el show”, Los Fundamentalistas agradecieron a Huracán por abrirles las puertas “de manera tan generosa y con buena predisposición” y señalaron que en la nueva fecha también toca La Renga en Rosario, aunque sus integrantes “comprendieron la situación” y les “manifestaron todo su apoyo”.

“Sabemos que la reprogramación puede traer dificultades para quienes ya hicieron reservas y aunque somos ajenos a las causas, nos duele y pedimos disculpas por las molestias que inevitablemente esto genera”, agregaron, y precisaron que quienes necesiten devolver su entrada por el cambio de día y lugar, pueden gestionarlo desde este momento en tuentrada.com.

El jueves pasado, tras conocerse la cancelación de la presentación original, el productor de Rock & Reggae, Eduardo Sempé, aseguró: “La Plata no quiere que hagamos el recital, así que el recital se va de La Plata. No nos quieren ahí, ni a La Renga ni a los Fundamentalistas. Prefirieron no hacerse cargo”.

Desde el Municipio de la ciudad habían pedido el martes anterior que el show se llevara adelante en el Autódromo Roberto Mouras y no en el Estadio Único por cuestiones de seguridad, ya que aunque habían recibido el último fin de semana largo la solicitud de permiso por parte de la productora del grupo, veían necesario que el espectáculo se realizara en otros lugares “más óptimos”.

“Por la magnitud del mismo, por la gran concurrencia de público de todo el país, por la accesibilidad al predio y para no alterar el normal desarrollo de la vida urbana de la ciudad, se informa que sólo podrá autorizarse la realización de dicho evento en el predio Autódromo Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata”, sostuvo la nota firmada por la Dirección de Habilitaciones de Comercio e Industria de La Plata en respuesta a la productora.

Frente a la disposición, Sempé respondió que habían iniciado el trámite al igual que en diciembre de 2021, pero que “la única diferencia fue que pasó lo de la cancha de Gimnasia (en referencia al episodio represivo protagonizado el pasado jueves 6 por las fuerzas de seguridad en el partido entre ese club y Boca Juniors)”, y que “en vez de corregir lo que pasó o vincularlo a la Policía, la única herramienta que tienen a mano es prohibir un show de rock”.