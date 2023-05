La Peña del Morfi, sin Rozín y con polémicas: Romina Manguel pidió levantar el programa

Romina Manguel, que fue muy amiga de Gerardo Rozín, quien produjo y condujo La Peña de Morfi, opinó que no es mala idea que saquen el programa del aire por lo que sucedió con Jey Mammon. Entonces, Georgina Barbarossa, quien reemplazó al humorista en la conducción, reaccionó con todo.

“Lo lamento por La Peña de Morfi, hacemos muchos chistes de humor negro con Gerardo o sobre Gerardo, sobre Rozín. Pero no, le incomodaba mucho todo el escándalo. Gerardo siempre estuvo muy lejos del escándalo…”.

“No sé quién dijo el otro día y, por supuesto, pienso en el laburo de tantos compañeros y compañeras, y nadie quiere que lo levanten… Pero si vos me preguntás, por ahí no está tan mala la idea de levantarlo… Además, no sé si me gusta Georgina en la conducción”, sentenció, muy picante, en diálogo con Socios del Espectáculo.

Georgina Barbarossa reaccionó ante los fuertes dichos de Romina Manguel

Acto seguido, Georgina opinó sobre los dichos de Romina . “No tengo la menor idea, no voy a hablar de la Peña… No voy a hacer declaraciones porque ya es mucho despelote. Ya está, ahora no hablo más. Estoy feliz, se nota”, sentenció, sin ánimos de hacerle frente a Manguel.