La palabra puesta al servicio del Hip Hop: Ana Milagros en Room41

Por Agustina Tisocco

Ante un cotidiano cada vez más en llamas, el rap se nos presenta como una alternativa real y segura y Room41 va de la mano con esta premisa. Una herramienta que reúne distintos saberes y quehaceres en algo único y novedoso: una plataforma de hip hop.

Comprendiendo todos los pasos de la producción artística mediante un proceso completo, diverso y profesional, Room –con bases en nuestra ciudad– nos comparte el entusiasmo de hacer del rap algo más amplio e inclusivo. “Federalizar” es la palabra que resuena y este round viene a mostrarnos que eso es posible.

Ana Milagros nació y reside en la capital santafesina. En su paso por Rosario, aprovechamos para charlar un rato con ella.

-¿Cómo fue el encuentro entre Ana Milagros y la cultura hip hop?

-Arranqué a escuchar rap por mi hermano mayor. Yo soy la menor y como toda hija y hermana menor, siempre buscamos a alguien a quién seguir. Así fue.

Mi primera vez tirando freestyle fue a los 14 años y el rap me facilitó el proceso de la adolescencia, el crecimiento. Fue una gran compañía. Pero no sólo eso, el freestyle reúne realidades muy diversas y esas realidades necesitan un lugar donde encontrarse y el espacio público fue y es fundamental para eso. Mi primer freestyle fue en una plaza y las plazas son puntos de encuentro, espacios de contención donde poder expresar el magnífico arte de la improvisación.

-El espacio público como lugar de expresión pero también de contención y cuidados. ¿Cómo se transita y se transmite eso?

-En el freestyle uno hace lo que quiere. El límite es la moral. Pero es desde esta moral y desde la libre expresión que nos paramos y decimos que hay cosas que no van. Lo mismo pasa con el habitar las plazas. En 2016 nació “Invasión Rapper”, un espacio de encuentro para el underground, para todos aquellos que venimos y vivimos por y para el hip hop. Yo me sumé a la organización el año pasado y fue ahí que pudimos darle una vuelta de rosca. Convertir a las plazas, a las compes en lugares seguros fue un re camino pero también fundamental. Yo soy mujer y vivo de esta manera. Todo lo que hago y transmito va de la mano con la lucha feminista. Este camino no solo nos ayudó a visibilizar las violencias y abrir paso a las pibas para que se sientan parte, también a recordar que las compes no son batallas de personas, sino de argumentos.

-El underground es el origen, pero ¿también es el destino? ¿Se puede salir del underground sin dejar de serlo?

-Invasión Rapper logró que el underground se vuelva importante y el under es el origen, es mi casa, siempre vuelvo. Es la búsqueda creativa, la plaza, la raíz, el poner los pies en la tierra. Pero ser profesional no te saca lo under. Es un arma a favor la profesionalización. Te brinda más oportunidades, más caminos, conoces más personas y sos más consciente. El underground es una zona de confort y no hay que quedarse ahí. Si no saliste, no sabes. La disciplina mantiene todo firme, la constancia. Estudiar cómo se procesan los sentimientos, las emociones y las palabras es necesario.

-En este camino de romper barreras y fronteras, ¿cómo fue tu experiencia con Room41?

-Ya conocía el Room y cuando me invitaron dije “na, listo. La rompo”. Tener esas herramientas es darlo todo, sentir esa obligación porque se ofrece material de buena calidad, visibilización y un espacio muy copado de creación.

Room pone a Rosario en el mapa. No está centralizado en Buenos Aires. Te sentas a dar un mensaje frente a la cámara, lo transmitis bajo un nombre. Eso conlleva responsabilidad. Nos brindan herramientas para crecer.

Esos días previos me fui a tirar las cartas y me salió que a qué me quería dedicar. Yo quiero rapear por el resto de mi vida. La carta era el número 7 y el round es el número 7. Así que en mis barras expresé todo lo que Ana Milagros es y cree.

Los pibes tienen amor puro por el hip hop, para mantenerlo vivo y se merecen respeto.

-Palabras finales

-Escribo canciones. Agradezco todo lo que pasé porque gracias a eso puedo expresar sanamente lo que quiero y valorar el don de la palabra. Siento que tengo este don y me parece una responsabilidad muy grande. Me encantaría que todas las personas que hacemos esto entendamos la responsabilidad que tenemos. La palabra es lo más específico, significa una sola cosa y hacerse cargo de la misma es muy importante. Dar un ejemplo con eso, siempre sabiendo que hay personas que están escuchando y que van a tener en cuenta lo que vos decís.

El arte es brindar una manera, una opinión, una forma de ver las cosas, de ver el mundo, de transitar la vida, y yo intento hacerlo de la mejor manera posible por mí y por todas las personas que confían en lo que digo y en lo que hago. Eso me gustaría decir.-

La sesión de Ana Milagros ya está disponible en el canal de YouTube de Room41. La segunda de las tres entregas del séptimo round.