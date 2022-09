La Orquesta de Carlos Quilici compartirá por primera vez escenario con Juan Iriarte

Este viernes el tango tendrá una cita especial ya que la Orquesta de Carlos Quilici tocará en vivo por primera vez con el vocalista Juan Iriarte. El concierto, que contará con la interpretación de tangos clásicos y de nuevas composiciones tendrá lugar en el Complejo Cultural Atlas.

La unión de la formación que integran, entre otros y otras, los bandoneonistas Ciro Barbero y Santiago Federici, y Briseida Alejo Ortega y Antonio Fernández en violines, con Juan Iriarte surge en una gira europea que el cantautor realizó recientemente junto a Quilici. “Con Juan venimos trabajando hace ya 12 años en una formación de guitarra, bandoneón y cantor junto a Martín Tessa. En mi última gira europea salió la conversación con Juan de hacer algo con la orquesta y así será”, contó el bandoneonista a El Ciudadano.

Y aclaró: “Vamos a estar tocando tangos nuevos que van a salir en el próximo disco y algunos clásicos con la voz de Juan que es la primera vez que va a estar tocando con esta formación ya que el cantor oficial que es Leonel Capitano está de gira”.

La Orquesta de Carlos Quilici nació en 2010 en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario. “Con notable fuerza rítmica y respeto por las líneas melódicas originales, esta agrupación interpreta clásicos del repertorio tanguero que se alternan con composiciones de su director. Sin desestimar influencias de los grandes del género y con carácter bailable, los arreglos originales de Quilici, se plasman en un sonido original que perfilan una identidad y un estilo propio”, definen.

En octubre de 2014 la formación editó su primer disco, En vivo en Oslo, grabado durante un concierto en Noruega. Ahora, la orquesta que completan Irmgard Amy Münchgesang en viola, Andrés Lagos en violonchelo, Jeremías Serpi en contrabajo y Marita Durá en piano, prepara lo que será su primer disco de estudio y algunas colaboraciones realizadas con el talentoso Rodolfo Cholo Montironi. “Con el maestro hicimos algunas presentaciones en vivo y algunas grabaciones de audio y video que pronto las vamos a dar a conocer”, adelantó Quilici.

Por el mundo

Quilici e Iriarte vienen de realizar una gira europea. “Fueron dos meses muy intensos, con muchos viajes y muchas presentaciones”, contó el bandoneonista que apuntó que realizaron unos 30 conciertos en Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Austria y España. “En todos lados el tango es muy bien recibido. Me manejo mucho en el ambiente de las milongas así que toco para que bailen y no deja de asombrarme como gente de tan diversas culturas se sienten cautivadas por el tango. Los atrapa y se fanatizan, se suele decir que es un camino de ida. Me siento orgulloso de llevar nuestra música por tantos lugares, siendo un poco embajadores de nuestra cultura”, confesó.

Además, y consultado sobre la actualidad de la escena tanguera en Rosario, el músico analizó: “Las milongas, que es donde me manejo, están resurgiendo después de la pandemia. Y en lo que respecta a lo musical es muy interesante que se sigue incorporando gente joven, chicos y chicas tocando instrumentos, cantando y no solo haciendo tangos clásicos, sino que hay un auge de la composición. Hay cantidad de obras nuevas. Es importante que se vaya renovando el repertorio tanguero a pesar de la vara tan alta que nos han dejado tanto los músicos como los letristas”.

Para agendar

La Orquesta de Carlos Quilici tocará junto a Juan Iriarte este viernes, a partir de las 21, en el Complejo Cultural Atlas (Mitre 645). Para reservar un lugar hay que comunicarse al 341 5270903 o al 341 275-9725