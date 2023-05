La ONG Techo comienza una colecta para construir viviendas en el Gran Rosario

Entre el viernes 5 y el domingo 7 de mayo, la ONG Techo realizará su colecta anual para recaudar fondos con los que financiar la construcción de 40 viviendas en barrios populares y 14 proyectos de hábitat en el país. En el Gran Rosario busca llevar a la construcción de 4 viviendas y un proyecto comunitario en barrios como Tío Rolo, Los Unidos y El 8 de Villa Gobernador Gálvez. También intentarán sumar personas asociadas que contribuyan mensualmente con fondos o trabajo voluntario a reducir el déficit habitacional y mejorar las condiciones de vida en la región.

Mismo territorio, diferentes realidades

Bajo el lema #ConstruyendoCiudades la ONG quiere evidenciar la fragmentación que existe en los centros urbanos: una división de dos realidades entre el tejido formal y los asentamientos informales, donde sus habitantes comparten el mismo territorio, pero no acceden a los mismos derechos. Como ejemplo, contaron que en 2020 una de cada 4 casas en América Latina no tiene cloacas, uno de cada 3 asentamientos no tiene luz, y la mitad no tiene agua.

Al 2022 el Gran Rosario tenía 110 de los más de 5 mil barrios populares de Argentina, donde se concentran estos problemas. En diálogo con El Ciudadano, Amparo Bianchi, directora general de Techo – Rosario, explicó que trabajan en convenios particulares con distintos niveles del gobierno, pero no trabajan con ningún partido político. “Buscamos incidir en la política de hábitat para que los proyectos sean a largo plazo y los responsables de ejecutar están en el Estado”, señaló.

Aportar y sumarse

Quienes busquen contribuir con la colecta podrán hacerlo en las alcancías de las personas voluntarias que estarán por las calles de Rosario este fin de semana. También tendrán la posibilidad de hacerlo a través de un código QR desde sus dispositivos móviles. Quienes deseen sumarse al voluntariado pueden inscribirse en www.colecta.techo.org.ar.

La colecta de Techo se desarrollará en Salta, Tucumán, Corrientes, Chaco, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Se replicará los días 12, 13 y 14 de mayo en Misiones.